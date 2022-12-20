獨／全台最大軒禾農產合作社驚傳倒閉 同業：早有跡象了

全台最大產銷履歷檸檬生產鏈的屏東軒禾農產品運銷合作社驚傳倒閉。廠商陸續收不到款，想了解原因，但完全找不到人，負責人林軒禾手機也完全未接未通。記者實際到場了解，軒禾合作社大門也深鎖、無人進出。農糧署副署長姚志旺今天證實此事，正了解軒禾財務狀況中，將協助受影響的契作農民轉賣至其他社場。

軒禾合作社2020年成立，與農民契作檸檬、高價收購聞名，當時號稱將檸檬汁賣到美國，還宣稱美國有子公司，甚至簽了20年訂單，要把台灣檸檬帶向國際，當時屏東縣長潘孟安力挺，還大讚「這不是MOU！是貨真價實的訂單！」，軒禾也曾到農委會開記者會為產銷履歷代言，農委會主委陳吉仲、農糧署長胡忠一都有出席。

但農業圈近日傳出，廠商陸續收不到貨款，合作社已經被銀行查封，代表已經多個月未繳貸款，11月底負責人出國後就聯繫不上，近日消息才傳開，爆出可能已倒閉，被倒款項恐破億。

屏東1名社場負責人說：「之前有契作農民反映拖欠貨款，就在猜財務資金出狀況了！」他指出，創辦人林軒禾2009年返鄉投入農業代工和契作，推產檸檬安全用藥和產銷履歷，進而提供田間診斷、輔導產銷履歷服務，2018年斥資2000萬打造新社場，涵蓋分級作業、低溫包裝、示範果園和種苗展示，並自引進全自動包裝機和電腦選果區，2020年組織人數增至20人，和屏科大合作將人工智慧影像科技導入農業，龐大的投資卻無縝密的財務規畫和管理，資金爆出缺口，終於不可收拾。

合作農民目前想了解原因，但林軒禾手機完全不通，合作社大門也深鎖。某南部農業界人士表示，下游廠商收不到錢，且該合作社雖號稱與農民契作檸檬，但實際上仍大多以同業調貨為主，包括包裝場、其他的合作社場也都有交貨買賣，之前交款就不太正常，現在是找不到人，除了同業以外，銀行、農業金庫恐怕都是苦主。

這名農業界人士進一步說，食材供應鏈這兩年倒不少，引起的連鎖反應不小，軒禾發生事情不意外，周邊同業都被波及，這是繼號稱「蔬果界台積電」青松樂活科技農業公司倒閉後，又一家大型的農產合作社場出問題。