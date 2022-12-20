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上市櫃企業不到3％承諾淨零 環團憂減碳目標高喊5訴求

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
環團今召開「企業淨零承諾不足，國家減碳目標難成」記者會。圖／綠盟提供
環團今召開「企業淨零承諾不足，國家減碳目標難成」記者會。圖／綠盟提供

2050淨零排放已成企業必須面對的挑戰，但環團排點台灣1700多家上市櫃公司，高達8成無提出任何減碳相關目標，僅47家明確提出淨零承諾，認為企業為主要碳排貢獻者，應盡快提出淨零階段性目標並做到實質減碳，政府也應修法要求企業揭露碳排資訊，讓台灣逐步達成淨零目標。

綠色公民行動聯盟與環境權保證基金會、地球公民基金會、台灣氣候行動網絡等環團今召開「企業淨零承諾不足，國家減碳目標難成」記者會，盤點台灣上市櫃企業淨零承諾資訊，指出大多上市櫃提出的承諾及目標不夠積極，遠落後國際大廠，呼籲高碳排重點產業應提出更積極的減碳作為，共同推動淨零轉型的落實。

綠色公民行動聯盟研究員柯乾庸指出，綠盟查詢環保署溫室氣體盤查、企業公布的ESG等資料，發現台灣1700多家上市櫃公司，僅48家企業明確提出淨零承諾，占整體2.64％，相較國際2000大企業已有近4成提出淨零承諾，台灣上市櫃企業宣示淨零企圖心明顯不足。

環境權保證基金會研究員徐孟平表示，高碳排的石化、鋼鐵業需調整產業結構才能邁向淨零，台灣前20大碳排企業中，有9家企業為石化業，石化業的減排策略對台灣是否達成淨零有關鍵影響力，僅靠擴大再生能源、節能措施等效果有限，國際已開始倡導減少使用石化原料乙烯、縮減石化業規模，建議台灣將此納入淨零策略。

地球公民基金會主任鄧宇佑指舉例，中鋼及其子公司中龍的碳排放量約占全台的十分之一，中鋼雖宣布以2050年淨零排放為努力目標，但2030年中期目標，僅設定較2018年減碳22%，遠低於聯合國減碳43％，而沒上櫃的中龍，名列全台第4大碳排企業，但5年內的長期減排目標卻只有「符合環評承諾、符合國家政策及法令規範」，等同於零承諾，完全落後於國際鋼鐵業減碳的腳步。

台灣氣候行動網絡研究員林怡均認為，企業揭露碳排放資訊為國際趨勢，目前荷蘭已在建築法規中要求建物需揭露碳排放，美國也在公共採購政策球也者揭露碳排量，台灣目前碳排資訊揭露的工具明顯不足；綠色公民行動聯盟研究員陳震遠強調，上市櫃企業應善盡社會責任，主動做碳盤查、提出淨零承諾及減碳規畫。

環團提出5大訴求重點，第一，國家溫室氣體減量目標規畫應從現行2030減量20%向上提升，並盡速完成「氣候變遷因應法」的修法；第二，金管會應參照聯合國「誠信第一」（Integrity Matters）報告，修訂企業氣候相關資訊的揭露形式。

第三，淨零12項關鍵戰略應將「資訊公開」作為基本原則，並落實於戰略規畫中；第四，上市櫃公司應主動進行碳盤查作業，並提出淨零目標與階段性目標；第五，企業應針對範疇三的排放，進行盤查並提出減量承諾，跟上國際淨零行動。

減碳 碳排放 聯合國 氣候變遷 再生能源 環評

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