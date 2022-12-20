雙鐵春節車票21日0時開賣 補班日高鐵加開車開放預購

春節連假自明年1月18日（周三）至1月30日（周一）共計13天，台鐵全線加開各級列車共287列次、加掛車廂144輛次，高鐵加開442班次列車（南下186班、北上256班），皆為12月21日（三）凌晨零時起開放訂票。

台鐵局表示，12月21日0時起開放東部幹線一般對號列車（含宜蘭線、南迴線及跨線列車）訂票，12月22日0時起開放西部幹線一般對號列車訂票，皆可預訂至明年1月30日的乘車票。

台鐵局表示，另加開的8班東部幹線實名制自強號列車，12月23日下周五0時起至乘車前3日止優先開放國民身分證字號U或V開頭、民國111年8月1日以前設籍花蓮縣、台東縣的現住人口及上開兩者的配偶及直系血親一親等的民眾得以實名制方式預訂乘車票。

為加強疏運旅客，台鐵局於明年1月18日至1月30日暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。

台鐵局說，另花蓮及台東縣政府申請返鄉及返工專車共計開行6班，花蓮部分由花蓮縣政府另行宣布票務相關事宜，台東部分由本局代售，開放訂票期程將配合臺東縣政府，另行公告。

高鐵表示，旅客可自12月21日凌晨零時起，透過T Express行動購票App（內含智慧語音訂票功能）、高鐵合作之便利商店、網路訂票系統、各車站售票窗口及自動售票機，一次預購春節疏運期間所需的車票。

高鐵公司說，春節疏運期間購票及乘車人潮眾多，敬請旅客預先購票。同時，為配合1月7日（六）及2月4日（六）調整為補上班日，1月7日增開3班次北上列車，將併同春節疏運自12月21日（三）開放購票；另2月4日（六）增開3班次北上列車，則配合預售時程於1月6日（五）開放購票，歡迎旅客多加利用。

台灣高鐵春節疏運期間，持定期票或回數票旅客，1月20日至1月29日國定假日期間，除維持開放搭乘自由座外，並將免費展延10天效期，即優惠效期含春節國定假日期間者，將自1月30日（含）或原效期截止日起展延效期。

高鐵說，例如，原定期票效期為1月3日至2月1日，經展延後，優惠效期延長至2月11日。此外，疏運期間適用「早鳥優惠」、「大學生優惠」、「標準車廂對號座卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案。