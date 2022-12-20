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國軍台中總醫院成立5大中心 院長洪恭誠：邁向新的里程

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
國軍台中總醫院新成立「腦血管」等5大中心，院長洪恭誠（中）說，這將使得該院的醫療量能邁向新的里程，提升就醫的可近性與便利性，對軍民都是一大福音。圖／國軍台中總醫院提供
國軍台中總醫院新成立「腦血管」等5大中心，院長洪恭誠（中）說，這將使得該院的醫療量能邁向新的里程，提升就醫的可近性與便利性，對軍民都是一大福音。圖／國軍台中總醫院提供

國軍台中總醫院新成立「腦血管」、「心血管治療」、「中醫科門診」、「醫學美容」、「兒童評估發展」5大中心，上午舉辦聯合開幕典禮。院長洪恭誠說，這將使得該院的醫療量能邁向新的里程，提升就醫的可近性與便利性，對軍民都是一大福音。

他說，腦血管中心結合神經外科、神經內科及放射科等跨科別主治醫師，提供有關腦部及脊髓疾病之緊急評估及處置等醫療服務，日前更以「微導管動脈取栓手術」完成腦中風取栓，為屯區病患提供及時救助。

另外，現今社會心血管疾病日趨複雜，該院亦整合心臟內、外科專業醫療團隊與各項軟、硬體資源建立「心血管治療中心」，提供優質且完整的醫療服務，並投資建置高階心血管手術整合系統，配合現有雙向平板心臟心導管機，除了強化心導管檢查的操作精確度，更能有效 打通阻塞的血管，為病人爭取診斷治療的黃金時間。

此外，中醫科門診中心著重急症患者中醫第一時間介入處置，執行西醫腦血管疾病、顱腦損傷、脊髓損傷及呼吸困難住院患者「中醫輔助醫療計畫」，推動慢性腎臟病門診與各病種有效療程處置，以照護一般門診大眾。待中醫專科化後，治療範圍將趨向涵蓋各式急、重、難等病症發展。

「醫學美容中心」結合整形外科、麻醉科、皮膚科、醫學美容專科醫師，也透過跨科整合、專業分工，更涵蓋術前諮詢、藥品選用、術後照護及醫美衛教等全方位照護，將醫美安全擺在第一。

「兒童評估發展中心」是由專業間或跨專業的合作，透過評估工具找出兒童目前發展較不足的部份，由醫師、語言治療師、臨床心理師、職能治療師、物理治療師等專業人員，針對評估結果給予療育方向並找尋適合的療育資源，透過醫療團隊的專業建議，協助家長決定後續正確及有效的療育計畫，共同協助孩童發展。

他說，該院近年陸續完成高壓氧中心、放射治療中心、低劑量 512 切高階電腦斷層影像中心、牙科部新館、毒物檢驗中心，和中清分院護理之家啟用，並引進 IGRT 真光刀放射治療機、醫學中心同等級最新單光子電腦斷層掃描、 低劑量 X 光3D乳房斷層攝影儀等世界級最新醫裝，5大中心，將以更完善的醫護軟硬體建設，做好軍民服務。

國軍台中總醫院新成立「腦血管」、「心血管治療」、「中醫科門診」、「醫學美容」、「兒童評估發展」5大中心，上午舉辦聯合開幕典禮。圖／國軍台中總醫院提供
國軍台中總醫院新成立「腦血管」、「心血管治療」、「中醫科門診」、「醫學美容」、「兒童評估發展」5大中心，上午舉辦聯合開幕典禮。圖／國軍台中總醫院提供
國軍台中總醫院新成立「腦血管」、「心血管治療」、「中醫科門診」、「醫學美容」、「兒童評估發展」5大中心，上午舉辦聯合開幕典禮。圖／國軍台中總醫院提供
國軍台中總醫院新成立「腦血管」、「心血管治療」、「中醫科門診」、「醫學美容」、「兒童評估發展」5大中心，上午舉辦聯合開幕典禮。圖／國軍台中總醫院提供
國軍台中總醫院新成立「腦血管」、「心血管治療」、「中醫科門診」、「醫學美容」、「兒童評估發展」5大中心，上午舉辦聯合開幕典禮。圖／國軍台中總醫院提供
國軍台中總醫院新成立「腦血管」、「心血管治療」、「中醫科門診」、「醫學美容」、「兒童評估發展」5大中心，上午舉辦聯合開幕典禮。圖／國軍台中總醫院提供

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