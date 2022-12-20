不放棄的「醫願」 花蓮門諾醫院籌2億元改善醫療環境
花蓮門諾醫院成立74年，除了一般看診、住院，更致力於身心障礙者、吞嚥困難者等照護，但院區空間不足，因此院方興建「健康管理中心大樓」。儘管已自籌4.5億元，仍有2億元的缺口，今天院方啟動「不放棄的醫願」助建計畫，盼各界分享與捐助，幫助偏鄉病患得到更好的醫療環境。
門諾醫院為讓肢體障礙者、吞嚥困難患者及發展遲緩的孩童等，獲得更完善的照護空間，在美崙田徑場斜對面，興建面積約9000平方公尺、地下2層及地上5層樓的健康管理中心，待2024年底完工，試營運啟用後，將有健檢中心、產後護理之家、矯具義肢中心、兒童復健與早療中心、吞嚥治療服務中心等進駐。
門諾健康管理中心總經費6.5億元，院方自籌4.5億元，仍有2億元需向大眾籌募，目前僅募得3000萬元。院方啟動「不放棄的醫願」助建計畫，拍攝籌募影片，於今天公開，門諾會醫療財團法人總執行長張文信、營銷公司創辦人陳琦琦、導演謝欣志與陳芝安出席，與醫護一同觀看影片。
陳芝安分享，當時跟著醫護到許多偏遠地方拍攝4、5天，就覺得路途遙遠，更何況他們幾乎全年無休上山下海，看到醫護用專業與熱情照顧偏鄉患者，非常感動。但回到醫院後，發現醫護不僅共用一張辦公桌，治療空間還只能用簾子隔開，十分克難，希望藉著影片鼓勵大家捐款，改善醫療環境。
張文信表示，近日已完成健康管理中心大樓地基挖掘，整體進度達5％，主體工程預計2024年7月完工，同年底試營運，預估規畫成為早療團隊訓練基地，並申請全台首棟健康建築認證。
張文信說，大樓完工後邀請藝術設計師，將花蓮山海風景融入早療空間，吞嚥空間則以鯨魚為治療意象，內部還有智能治療與監控，透過互動鼓勵患者治療意願，希望中心能在社會大眾愛心下逐步完成。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言