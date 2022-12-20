不放棄的「醫願」 花蓮門諾醫院籌2億元改善醫療環境

花蓮門諾醫院成立74年，除了一般看診、住院，更致力於身心障礙者、吞嚥困難者等照護，但院區空間不足，因此院方興建「健康管理中心大樓」。儘管已自籌4.5億元，仍有2億元的缺口，今天院方啟動「不放棄的醫願」助建計畫，盼各界分享與捐助，幫助偏鄉病患得到更好的醫療環境。

門諾醫院為讓肢體障礙者、吞嚥困難患者及發展遲緩的孩童等，獲得更完善的照護空間，在美崙田徑場斜對面，興建面積約9000平方公尺、地下2層及地上5層樓的健康管理中心，待2024年底完工，試營運啟用後，將有健檢中心、產後護理之家、矯具義肢中心、兒童復健與早療中心、吞嚥治療服務中心等進駐。

門諾健康管理中心總經費6.5億元，院方自籌4.5億元，仍有2億元需向大眾籌募，目前僅募得3000萬元。院方啟動「不放棄的醫願」助建計畫，拍攝籌募影片，於今天公開，門諾會醫療財團法人總執行長張文信、營銷公司創辦人陳琦琦、導演謝欣志與陳芝安出席，與醫護一同觀看影片。

陳芝安分享，當時跟著醫護到許多偏遠地方拍攝4、5天，就覺得路途遙遠，更何況他們幾乎全年無休上山下海，看到醫護用專業與熱情照顧偏鄉患者，非常感動。但回到醫院後，發現醫護不僅共用一張辦公桌，治療空間還只能用簾子隔開，十分克難，希望藉著影片鼓勵大家捐款，改善醫療環境。

張文信表示，近日已完成健康管理中心大樓地基挖掘，整體進度達5％，主體工程預計2024年7月完工，同年底試營運，預估規畫成為早療團隊訓練基地，並申請全台首棟健康建築認證。