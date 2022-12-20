快訊

便宜日圓沒了？台銀現金匯價升回0.23字頭、創7個月新高價

獨／曾因貪汙遭判刑停職 竹市首屆市長給高虹安「這忠告」

不放棄的「醫願」 花蓮門諾醫院籌2億元改善醫療環境

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
門諾醫院為改善總院區大空間不足等問題，興建「健康管理中心大樓」，經費需籌募，院方委請營銷團隊拍攝籌募影片，盼大眾捐助。記者王思慧／攝影
門諾醫院為改善總院區大空間不足等問題，興建「健康管理中心大樓」，經費需籌募，院方委請營銷團隊拍攝籌募影片，盼大眾捐助。記者王思慧／攝影

花蓮門諾醫院成立74年，除了一般看診、住院，更致力於身心障礙者、吞嚥困難者等照護，但院區空間不足，因此院方興建「健康管理中心大樓」。儘管已自籌4.5億元，仍有2億元的缺口，今天院方啟動「不放棄的醫願」助建計畫，盼各界分享與捐助，幫助偏鄉病患得到更好的醫療環境。

門諾醫院為讓肢體障礙者、吞嚥困難患者及發展遲緩的孩童等，獲得更完善的照護空間，在美崙田徑場斜對面，興建面積約9000平方公尺、地下2層及地上5層樓的健康管理中心，待2024年底完工，試營運啟用後，將有健檢中心、產後護理之家、矯具義肢中心、兒童復健與早療中心、吞嚥治療服務中心等進駐。

門諾健康管理中心總經費6.5億元，院方自籌4.5億元，仍有2億元需向大眾籌募，目前僅募得3000萬元。院方啟動「不放棄的醫願」助建計畫，拍攝籌募影片，於今天公開，門諾會醫療財團法人總執行長張文信、營銷公司創辦人陳琦琦、導演謝欣志與陳芝安出席，與醫護一同觀看影片。

陳芝安分享，當時跟著醫護到許多偏遠地方拍攝4、5天，就覺得路途遙遠，更何況他們幾乎全年無休上山下海，看到醫護用專業與熱情照顧偏鄉患者，非常感動。但回到醫院後，發現醫護不僅共用一張辦公桌，治療空間還只能用簾子隔開，十分克難，希望藉著影片鼓勵大家捐款，改善醫療環境。

張文信表示，近日已完成健康管理中心大樓地基挖掘，整體進度達5％，主體工程預計2024年7月完工，同年底試營運，預估規畫成為早療團隊訓練基地，並申請全台首棟健康建築認證。

張文信說，大樓完工後邀請藝術設計師，將花蓮山海風景融入早療空間，吞嚥空間則以鯨魚為治療意象，內部還有智能治療與監控，透過互動鼓勵患者治療意願，希望中心能在社會大眾愛心下逐步完成。

門諾健康管理中心將有矯具義肢中心、兒童復健與早療中心、吞嚥治療服務中心等，如今仍有2億元需向社會大眾籌募。圖／門諾醫院提供
門諾健康管理中心將有矯具義肢中心、兒童復健與早療中心、吞嚥治療服務中心等，如今仍有2億元需向社會大眾籌募。圖／門諾醫院提供
門諾醫院今年3月在醫院附近興建「健康管理中心大樓」，工程進度已完成5％。記者王思慧／攝影
門諾醫院今年3月在醫院附近興建「健康管理中心大樓」，工程進度已完成5％。記者王思慧／攝影

健康管理 偏鄉 復健 花蓮

延伸閱讀

各省預計疫情高峰在1月中上旬 廣州召回960名退休醫護應戰

患者激增醫護輕症不下火線 中國疫情未到最嚴峻

疫情衝擊兒童早療創近3年最低 民團憂錯失黃金期

北京醫護疫情中淪陷 專家：要如戰時「輕傷不下火線」

相關新聞

用3C安撫孩子情緒 研究：以後情緒會更失控

許多父母都遇到過這種情況，在準備晚餐、打電話或辦事時，小孩不明原因情緒崩潰，這時候最快安撫的方式就是打開電視或平板，但是最近研究發現，這種螢幕哄孩子的方式，可能會引發未來更嚴重的行為問題。

每天被鬧鐘驚醒「對健康有害」 醫警告：延後響好幾次更糟

你今天早上是被鬧鐘鈴聲叫醒的嗎？根據美國聖母大學研究發現，長期被鬧鐘影響下，將導致「注意力不足」及「慢性疾病急性惡化」的可能，醫師黃軒也補充，可以改用晨光、燈光或輕音樂等方式叫醒自己。

柏林麗苼飯店水族箱爆裂有人憂心大葉高島屋 網點出最大不同

緊鄰柏林大教堂，僅隔一條施普雷河之遙的柏林麗苼飯店，上週五(16日)因飯店大廳的空中水族箱爆裂，造成兩人傷、1500條熱帶魚慘死的消息引發關注。有網友在「靠北天母幫」臉書社團中提出心中疑問：「柏林的大飯店水族箱爆裂，這讓我想起我們的大葉高島屋......」，引起台灣網友關注。

台鐵公司化爭議再起！ 工會怒：不排除上街頭抗議

台鐵公司化爭議不休，交通部日前公告「執行台灣鐵路股份有限公司營業所需鐵路基礎設施及車輛之建設重置購置維修經費辦法」草案，...

不放棄的「醫願」！門諾醫院籌2億元改善醫療環境

花蓮門諾醫院成立74年，除了一般看診、住院，更致力於身心障礙者、吞嚥困難者等照護，但院區空間不足，因此院方興建「健康管理...

台南沿海曝曬烏魚子 年關春節需求大「量少價漲」

進入烏魚子製作旺季，台南將軍馬沙溝、青鯤鯓人家，因應春節銷售旺季來臨，把握這幾天趕工，有野生烏魚子業者現宰現做，強調烏魚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。