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台南沿海曝曬烏魚子 年關春節需求大「量少價漲」

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南將軍青鯤鯓日來可見業者曝曬烏魚子，整排烏魚子相當壯觀。記者謝進盛／攝影
台南將軍青鯤鯓日來可見業者曝曬烏魚子，整排烏魚子相當壯觀。記者謝進盛／攝影

進入烏魚子製作旺季，台南將軍馬沙溝、青鯤鯓人家，因應春節銷售旺季來臨，把握這幾天趕工，有野生烏魚子業者現宰現做，強調烏魚子鮮度與少鹽不死鹹獨特口感，雖然較養殖烏魚子價格高，但吸引死忠消費者力挺。

入冬以來，南台灣始終高溫，不利野生烏魚撈捕，近周來氣溫驟降，陸續傳喜訊，在台南將軍馬沙溝從事烏魚子製作近50年的「永東源野生烏魚子」，店家這幾天忙翻天，預估持續到月底，維持傳統採現殺現做，每天約製作200台斤，老闆陳耀村日來帶著妻子忙碌，女兒陳瑾葳也來幫忙，經常忙到無暇用餐。

陳瑾葳說，烏魚子製作通常都在冬至前後，此時也是近海烏魚子產卵時，他們家的烏魚子主要來自高雄興達港合作數十年的漁民，都是當天撈捕當天運回，將烏魚子血管洗凈塗上薄鹽製作，再日曬約一周，為確保品質過程中得約3至5小時翻面，最近正趕工，正是因應市場春節年貨需求。

「永東源野生烏魚子」在業界已近50年，陳瑾葳說，他們都是當天進貨當天製作，確保鮮度，除自產自銷，這幾年也在網路銷售，大都老顧客為主，今年大宗物質飆漲，相關成本激增，還是自己吸收，維持不漲價

她苦笑說，除是老主顧，也擔心漲價嚇跑顧客，只能繼續苦撐。

業者林政俊也說，今年暖冬，烏魚子相關業者都受衝擊，無論野生或養殖烏魚都減產約3成，價格約漲1成，5兩重的養殖烏魚子，每台斤達2000多元，若是來自野生的價位更高，不少業者雖調漲，但都被墊高的成本吃掉了，還被消費者誤解，真的相當無奈。

年關近，台南沿海將軍馬沙溝路旁可見業者曝曬烏魚子。記者謝進盛／攝影
年關近，台南沿海將軍馬沙溝路旁可見業者曝曬烏魚子。記者謝進盛／攝影
「永東源野生烏魚子」都當天購入現做，為確保鮮度與品質。記者謝進盛／攝影
「永東源野生烏魚子」都當天購入現做，為確保鮮度與品質。記者謝進盛／攝影
從事烏魚子製作近50年的「永東源野生烏魚子」，業者這幾天忙翻天製作烏魚子。記者謝進盛／攝影
從事烏魚子製作近50年的「永東源野生烏魚子」，業者這幾天忙翻天製作烏魚子。記者謝進盛／攝影
從事烏魚子製作近50年的「永東源野生烏魚子」，近年來也投入網購，累積一定知名度。記者謝進盛／攝影
從事烏魚子製作近50年的「永東源野生烏魚子」，近年來也投入網購，累積一定知名度。記者謝進盛／攝影

台南 漲價 漁民 春節 年貨

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