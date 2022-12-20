女大生車禍被宣判恐成植物人 彰化醫院多管齊下奇蹟清醒

彰化縣女大生陳彥蓉一年多前騎機車發生車禍，昏迷指數3，醫師評估後建議家屬要做好照顧植物人的心理準備，但今天陳彥蓉和母親參加衛福部彰化醫院「濟助貧病愛心義賣」活動，購買十多項義賣品，用行動回報彰化醫院。

部立彰化醫院今天歡慶成立五十四周年，23歲的陳彥蓉今天和母親開心採買小番茄、小錢包等物品，光是禦寒的毛帽就買了7頂；陳母說，部立彰化醫院過生日，「我們一定要來參加，感謝醫院醫療團隊的照顧，一切簡直像個『奇蹟」，沒有彰化醫院，沒有今天的我們。」

陳母表示，2020年8月間接到警方通知，陳彥蓉在台南市出車禍，她和家人趕到醫院，醫師告知陳彥蓉的左大腦開放外傷，恐傷及語言功能和右側肢體行動，更有可能永遠無法清醒，家人應有長期照顧的心理準備。

在台南住院29天，陳彥蓉被轉回衛福部彰化醫院，醫療團隊也作出和南部醫院同樣的診斷，要陳母和家人作出做照顧植物人的心理準備；陳母說，那天回家她哭了一晚，第二天仍帶著笑容到醫院，展開打一場看不到盡頭的仗，現在回望那段過程，深刻感受「為母則強」。

彰化醫院院長曾孔彥表示，陳彥蓉剛到院時身體右側癱瘓，對外界刺激沒反應，幾乎喪失語言功能和理解語言的能力，對於人家問話，一概用豎起大拇指或「Give me five」回應，醫院給予語言治療、高壓氧治療、針炙、復健，做了快9個月陳彥蓉逐漸恢復理解語言和講話的能力。

曾孔彥說，長照不只適用高齡者，政府也應該提供給需要長照的家庭，陳母全副心力投入照顧愛女，承受最大壓力，醫院給予心理治療、陳彥蓉清醒後也定期做心理治療，醫療團隊會盡力幫助陳彥蓉復原，過著快樂生活。