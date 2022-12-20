遠距上課釀近視潮 眼科醫籲提早保留「遠視儲備量」防眼疾

新冠疫情爆發期間，學童改為遠距上課，造成近視比例暴增。去年一項中國大陸山東肥城的調查，1萬名就讀小學一年級的學童，因長期封城改為遠距上課，近視比率從5%增至25%，增加用眼時間。國內眼科醫師提醒，家長應定期帶孩子做視力檢查、用眼30分鐘應休息，並在12歲前掌握「遠視儲備量」，降低演變高度近視的風險。

何謂「遠視儲備量」？臨床眼科醫師指出，剛出生嬰兒因眼球較小、眼軸較短，此時雙眼處於遠視狀態，具備生理性遠視，是「與生俱來」的寶物，0到3歲嬰幼兒應有150至200度遠視度數、4至6歲幼兒應有100至200度遠視度數、國小低年級（7至8歲）應有100度遠視度數，直到國小中、高年級（9至12歲）至少應有50度以上遠視度數。

國健署副署長魏璽倫表示，近視是常被忽略的疾病，106年「兒童青少年視力監測調查」結果顯示，幼兒園小班近視率為6.9%、大班為9.0%、國小一年級為19.8%，到國小六年級已達70.6%，憂心新冠疫情後，兒童近視情況會加深。她指出，寶寶出生時，其實都有200至300度先天性遠視，也就是遠視儲備，會隨孩子年齡增加而消耗，若耗盡遠視、太早近視，也增加未來高度近視的機率。

高雄長庚醫院眼科醫師吳佩昌表示，2015年一項回顧性研究發現，孩童以30公分近距離用眼，每小時恐增加6%近視風險；若聚焦看新冠疫情期間，去年一項中國大陸山東肥城的調查，1萬名國小一年級學童，因封城改為遠距上課，近視比率從5%增加到25%。

吳佩昌說，過去調查發現，台灣國小一、二年級學生患近視眼速度，較其他年齡層更快，原因是放學後多半被送至安親班，長時間又近距離用眼，造成孩子眼睛負擔，近期也輔導北市安親班業者，應讓孩子學習30分鐘後稍作休息、外出走動。

中華民國眼科醫學會理事長陳建同表示，若從小近視眼，成年後容易高度近視，中老年後引發更多後遺症，包括白內障、青光眼、視網膜病變、黃斑部病變等，因此希望在孩子年紀小時，保留遠視儲備度數，不要太快進入近視，避免後續出現高度近視、病理性近視。

常見兒童視力保健4大迷思，第一為「視力1.0就代表沒有近視？」，吳佩昌說，小朋友眼睛容易緊張、緊繃，若沒有散瞳驗光，可能呈現假性近視，建議應到眼科院所散瞳後讓眼睛放鬆，才會驗出真正的原始度數。第二「不看3C就不會近視？」，吳指出，連續超過2小時長時間、近距離用眼，增加30%近視風險，包括看書、玩積木、長時間畫畫，以及放學在安親班、補習班長時間寫作業，沒有足夠休息都可能近視。

第三「近視沒關係，戴眼鏡就好了？」吳佩昌指出，一般眼鏡只是矯正，無法治療，如果沒有好好護眼，眼軸隨著青春期拉長，每年可能增加75至100度近視度數，甚至到中、高年級就會進入高度近視。第四「近視沒關係，長大去做雷射手術就好了？」吳表示，雷射手術只是將眼球表面角膜削平，無法治癒近視造成眼軸拉長問題，做過雷射手術者仍要定期檢查，否則仍可能出現視網膜剝離等風險。

國健署今年製作兒童視力保健手冊、動畫懶人包，也呼籲應做好「護眼123」，包括每年定期檢查視力1-2次，掌握視力變化；避免讓未滿2歲的孩童看螢幕；2歲以上的孩童，每日看螢幕時間不要超過1小時；建議每日在戶外活動2-3小時，用眼30分鐘、休息10分鐘，早睡早起，達到充分的休息。吳佩昌建議家長，可在孩子3歲起定期赴眼科檢查。