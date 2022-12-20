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3小時訂光！「饗饗新莊店」開幕首月全滿 剩這3天有位

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
饗饗新莊店即將於12月27日正式開幕。圖／饗賓提供
饗饗新莊店即將於12月27日正式開幕。圖／饗賓提供

被譽為「全台最難預定吃到飽」之一的「饗饗INPARADISE」，即將於12月27日開設二號店「饗饗新莊店」，並且於即日起上午9點開始，開放1個月內的網路、電話訂位，其中也包含最熱門的除夕時段。業者透露，在中午12:00左右，第一個月的位置就已經被全部預約一空。目前僅剩「除夕至初二時段」有零星座位可供預約。

隸屬於饗賓餐旅旗下的「饗饗」，自開幕以來就主打在高樓層的環境中，品嚐精緻料理吃到飽。由於一位難求、經常要撥打數百通電話預約，因此也被民眾視為「全台最難預定吃到飽」。首度插旗新北市的「饗饗新莊店」位於宏匯i-Tower的39樓，共提供264席座位，採同樣的用餐模式，預計12月27日正式開幕。

饗饗新莊店自12月20日上午9點開放網路訂位、10點開放電話訂位，可預訂的時間為1個月內。業者表示，約在中午12:00，首月所有開放的位置就已被預定一空。其中「除夕至初二」的時段，由於未開放網路預約，只能以電話訂位，而電話又被民眾打爆，因此目前尚有2成的座位可供預定，民眾可以把握機會。

饗饗 吃到飽 除夕

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饗饗新莊店明正式開放訂位 預計12月27日開幕

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