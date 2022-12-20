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無人機干擾飛安 民航局：加強無人機偵測

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】無人機愈來愈夯，但卻有干擾機場、墜落擾民等隱憂，管制措施不可或缺！交通部民航局局長林國顯20日於研討會指出，目前國際已在規範無人機辨識，並全面落實類似汽車車牌的機制，以提高無人機偵測能力；飛航管制組組長蔡宗穎也建議，我國不宜縮小無人機禁飛範圍。

民航局於20日舉辦「遙控無人機交通管理研討會」，邀集產、官、學人士，共同探討無人機飛航管理（UTM）系統，其中包括無人機的電子註冊、辨識等措施，與飛行藩籬如何劃定等議題。

建立無人機辨識制度

林國顯表示，目前合法的無人機都有編號，如同汽車都有車牌一樣，但同樣也會有拼裝車、不掛車牌等違法現象。林國顯表示，目前美國、日本都已經發展電子辨識系統，我國也會逐步導入相關制度，建立能辨識無人機ID的方法，對空域安全比較有保障。

麥基爾大學航空暨航天法律研究所客座教授柯莉娟表示，國際在討論無人機管制措施時，已經不僅限於UTM，更在討論「自我管理航空組織」（AAO）。她解釋說，聽起來很複雜，但就如同計程車有台灣大車隊一樣，未來也會有無人機監管商導入普通航空業的規範，協助建立完整的無人機空域管理系統。

機場週圍最危險

航站管理小組簡任技正李世大指出，國內外都有無人機干擾機場的事件，如台灣臺中機場今年10月就發生因為無人機干擾，暫停航班起降作業，導致班機延誤，影響旅客約70人。

飛航管制組組長蔡宗穎指出，因為目前國際民用航空組織（ICAO）對無人機與有人機間的最低隔離標準，尚未有定義，一但「無人機的申請空域在機場附近」或「機場四周出現未經核准遙控無人機活動」狀況發生時，無人機將影響機場的正常運作。

不建議縮小禁飛範圍

蔡宗穎說，目前解決的方向為「確立UTM架構職責」，釐清包括操作人、服務提供商或航空管理局在UTM中的功能與職責，並「訂定遙控無人機識別技術的規範」，辨認合法與非法的無人機，最後「開發遙控無人機管理資訊系統空域功能」。

此外，他表示，蒐集其他國家的資料後，發現航空站週遭禁止無人機範圍主要可以分為兩種：一、「航空站為中心半徑約6公里範圍為基礎，加上機場週遭障礙物的延伸範圍」；二、「以航空站為中心範圍，並劃定半徑」。蔡宗穎指出，台灣無人機禁飛領域已小於大多數國家，不建議再縮小現行的禁飛範圍。

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