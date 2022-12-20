等17年美夢成真！ 台61西濱曾文溪橋斥資96億 今動工

等17年，61線西濱快速公路曾文溪橋斥資近百億元，今天辦理動工儀式，預計2028年5月完工，屆時可讓61線直通台江大道及連結國道8號，完成大台南地4橫3縱高、快速道路路網最後一塊拼圖，公路總局也說，西濱會繼續往南至高雄延伸。

台61線西濱快速公路全長315.4公里，北從新北市淡水沙崙，目前終點為七股十份交流道，南下進入台南市區，須繞行市道173線再轉國聖大橋近10公里才能南行，市府為配合西濱曾文溪橋興建，包含市區最重要的台江大道(2-7-60M道路)已開闢到曾文溪南岸堤防準備好要銜接。

台南市政府多次爭取後續交通路網串連不完整未有下文，2016年行政院前院長林全指示深入評估曾文溪橋，日前由中央在2020年1月通過興建。

因應物價飆升多次流標，經費由原來66億餘元，今年8月由行政院核定預算96.27億元，上月完成發包，約2000日曆天，預計2028年5月完工，屆時可讓61線跨曾文溪進入台南安南區直通台江大道及連結國道8號。

今動土儀式由交通部長王國材、台南市長黃偉哲、立委林俊憲、賴惠員、陳亭妃等人與會，公路總局長陳文瑞簡報時說，曾文溪橋新建工程總長度約3.38公里，橋長約3150公尺，橋高46公尺，橋寬為35.4至36公尺寬，最大跨距230公尺，主橋為跨深槽區採大跨徑雙塔脊背橋，橋梁以簡單線條，結合黑琵意象；包括鏤空造型如黑琵嘴喙，另外塔頂輪迴如琵鷺交頸，放射狀斜索如展翅翱翔羽翼，未來搭配燈光等造景，將是國際級景觀橋。

王國材除感謝地方支持，也表示將指示雲嘉南風景區管理處強化觀光意象形塑，進一步帶動地方觀光發展，他也說，西濱未來也會持續興建，一路從台南開到高雄，南高間增加南下路廊，解決日益壅塞交通問題。