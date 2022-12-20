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等17年美夢成真！ 台61西濱曾文溪橋斥資96億 今動工

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
等17年美夢成真， 台61西濱曾文溪橋斥96億今動工，交通部長王國材（中）、台南市長黃偉哲（右三）、立委林俊憲（右二）、賴惠員（右五）等人與會。記者謝進盛／攝影
等17年美夢成真， 台61西濱曾文溪橋斥96億今動工，交通部長王國材（中）、台南市長黃偉哲（右三）、立委林俊憲（右二）、賴惠員（右五）等人與會。記者謝進盛／攝影

等17年，61線西濱快速公路曾文溪橋斥資近百億元，今天辦理動工儀式，預計2028年5月完工，屆時可讓61線直通台江大道及連結國道8號，完成大台南地4橫3縱高、快速道路路網最後一塊拼圖，公路總局也說，西濱會繼續往南至高雄延伸。

台61線西濱快速公路全長315.4公里，北從新北市淡水沙崙，目前終點為七股十份交流道，南下進入台南市區，須繞行市道173線再轉國聖大橋近10公里才能南行，市府為配合西濱曾文溪橋興建，包含市區最重要的台江大道(2-7-60M道路)已開闢到曾文溪南岸堤防準備好要銜接。

台南市政府多次爭取後續交通路網串連不完整未有下文，2016年行政院前院長林全指示深入評估曾文溪橋，日前由中央在2020年1月通過興建。

因應物價飆升多次流標，經費由原來66億餘元，今年8月由行政院核定預算96.27億元，上月完成發包，約2000日曆天，預計2028年5月完工，屆時可讓61線跨曾文溪進入台南安南區直通台江大道及連結國道8號。

今動土儀式由交通部長王國材、台南市長黃偉哲、立委林俊憲、賴惠員、陳亭妃等人與會，公路總局長陳文瑞簡報時說，曾文溪橋新建工程總長度約3.38公里，橋長約3150公尺，橋高46公尺，橋寬為35.4至36公尺寬，最大跨距230公尺，主橋為跨深槽區採大跨徑雙塔脊背橋，橋梁以簡單線條，結合黑琵意象；包括鏤空造型如黑琵嘴喙，另外塔頂輪迴如琵鷺交頸，放射狀斜索如展翅翱翔羽翼，未來搭配燈光等造景，將是國際級景觀橋。

王國材除感謝地方支持，也表示將指示雲嘉南風景區管理處強化觀光意象形塑，進一步帶動地方觀光發展，他也說，西濱未來也會持續興建，一路從台南開到高雄，南高間增加南下路廊，解決日益壅塞交通問題。

台南市長黃偉哲也認同西濱繼續南延至高雄，他說，交通是一棒接一棒完成，這座橋其實從2005年地方就在爭取，17年來地方與中央攜手終於看到看到動土，也盼望未來施工順利，讓大台南路網更便捷。

台61西濱曾文溪橋將由七股十份交流道南延伸跨越曾文溪進入台南安南區。記者謝進盛／攝影
台61西濱曾文溪橋將由七股十份交流道南延伸跨越曾文溪進入台南安南區。記者謝進盛／攝影
等17年美夢成真， 台61西濱曾文溪橋斥96億今動工，圖為完工後示意圖。記者謝進盛／攝影
等17年美夢成真， 台61西濱曾文溪橋斥96億今動工，圖為完工後示意圖。記者謝進盛／攝影
等17年美夢成真， 台61西濱曾文溪橋斥96億今動工，交通部長王國材（中）、台南市長黃偉哲（右二）、立委林俊憲（右一）、賴惠員（右四）等人與會。記者謝進盛／攝影
等17年美夢成真， 台61西濱曾文溪橋斥96億今動工，交通部長王國材（中）、台南市長黃偉哲（右二）、立委林俊憲（右一）、賴惠員（右四）等人與會。記者謝進盛／攝影

台南市長 曾文 台江

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