錯過一班車等於錯過化療 偏鄉癌友七成曾想中斷治療

癌症治療對住在偏鄉的癌友而言，藏著隱形交通成本，不只往返時間冗長，錯過一班車，恐怕就會錯過化療時間。根據台灣癌症基金會調查，偏鄉癌友就醫交通時間每次至少得花4小時車程，有七成的偏鄉癌友曾因交通不便，動過想放棄治療的念頭。台癌執行長賴基銘表示，癌症發生年齡中位數為64歲，確診後三個月若能及時治療，一年內死亡率為18％，若因故無法採取正規治療死亡率將增加三倍達55％。

居住在台東的66歲陳伯伯，罹患舌癌第四期，每一次要到台東馬偕接受治療，得先委託家人開車載他下山，送他到鄰近的公車站，等待每小時才會來一班的公車，搭到車抵達台東馬偕已經是2個小時後的事，接受完化療後，又得挺著疲憊的身軀，再等車，等到車後搭2個小時的車上山，到定點等家人接回家。

另一位陳奶奶，罹患口腔癌第三期，也是獨自到台東馬偕接受治療，她並不是搭車，而是採取自行騎車，單趟車程就得花一小時，化療完之後，一樣是一個人騎車回家。曾好幾次受不了化療副作用，騎車走走停停，差一點回不了家。

台灣癌症基金會今公布2019年針對北中南東四大地區癌友進行調查，探究癌友就醫可近性之困境，有效問卷共1036份，結果顯示，銀髮癌友比例高、就醫往返時間成本高、獨自就醫比例高，為偏鄉地區普遍常見的「三高」現象。

超過7成癌症病友曾因居住地交通不便而萌生放棄治療的念頭，就醫路的艱辛竟比療程副作用更難忍受、5成以上偏鄉地區癌友，前往醫院接受治療至少需要花費4小時車程。

根據交通部109年調查，台灣運具次數的公共運輸市占率16%，除了北北基桃之外，餘各縣市公共運輸市佔率皆未及10%，並以台東縣2.9%排名最後。多數民眾旅運需求無法透過公共運輸滿足，僅能仰賴私人運具，且多為高齡駕駛，潛在風險相對高。

富邦人壽與台灣癌症基金會自2017年合作推出「銀髮偏鄉 就醫無礙」交通補助計畫，台癌自今年10月起，除了提供偏鄉就醫交通補助金，連結推動花東偏鄉偏鄉交通運輸共乘服務「噗噗共乘」推動者 - 財團法人中華顧問工程司的資源，啟動「銀髮癌友偏鄉交通媒合平台」，結合在地多元車輛等資源開發實體運輸載送。

賴基銘表示，偏鄉就醫是長期以來的問題，交通議題若能逐步改善，將能大幅提高偏鄉癌症治療率。