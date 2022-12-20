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疫情解封病人回流大缺血 血基會盼年前募23萬袋

聯合報／ 記者楊雅棠／台北即時報導
血液基金會董事長侯勝茂（左三）呼籲大家踴躍捐血。記者楊雅棠／攝影
血液基金會董事長侯勝茂（左三）呼籲大家踴躍捐血。記者楊雅棠／攝影

疫情解封，醫院用血量大增，血液基金會公關處長黎蕾表示，血液安全庫存量為7至10天，尤其今年年節長達十天，希望民眾能踴躍捐血，盼能募集到23萬袋血，以利度過這次春節。

根據血基會統計，目前全台血液庫存量只剩4.7天，為偏低狀態；其中A型4.3天、B型5.7天、O型4.5天、AB型5.2天。各地捐血中心如新竹、台中也都有部分血型更在四天以下，顯示急缺。

黎蕾表示，雖然今年一月到十一月的捐血量較疫情初期多一些，約成長4％；但因為解封後病人回流，捐血量不及供應量，短少約5000袋。

許多民眾以為血量還有兩三天可用毋須擔心，事實上從捐血到供血還需要兩天的檢驗時間，因此這樣的庫存量可說非常吃緊。

知名作家「村子裡的凱莉哥」的女兒罹患淋巴芽性淋巴癌，在疫情嚴峻時接受治療。她表示，以前以為只有出車禍、開刀的人才需要接受輸血，但女兒在化療時因為血球指數不佳而需要解由輸血來提高血球指數，才能繼續療程。因此發現很多人是需要別人輸血才能「續命」，體會到捐血的重要。現在自己和家人也會定期捐血，來回饋、幫助其他更多的病人。

血液基金會董事長侯勝茂表示，血量庫存面臨的挑戰包括癌症病人愈來愈多；加上寒冬是心血管疾病好發季節，以及許多病人也會趕在年節前做手術，用血量大增。希望民眾能克服寒流、下雨踴躍出門捐血。

因應捐血月，各地捐血中心也舉辦捐血活動，如台北捐血中心捐血可獲得越光米、麥片隨手包；高雄捐血中心則可獲得限量「黑熊法蘭絨毛毯」等。

知名作家「村子裡的凱莉哥」的女兒罹患淋巴芽性淋巴癌，發現不是只有車禍、開刀才需要輸血。記者楊雅棠／攝影
知名作家「村子裡的凱莉哥」的女兒罹患淋巴芽性淋巴癌，發現不是只有車禍、開刀才需要輸血。記者楊雅棠／攝影

捐血中心 庫存 疫情

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