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每天被鬧鐘驚醒「對健康有害」 醫警告：延後響好幾次更糟

聯合新聞網／ 綜合報導
研究顯示被鬧鐘驚醒恐對人體產生2大危害。 圖源：ingimage
研究顯示被鬧鐘驚醒恐對人體產生2大危害。 圖源：ingimage

你今天早上是被鬧鐘鈴聲叫醒的嗎？根據美國聖母大學研究發現，長期被鬧鐘影響下，將導致「注意力不足」及「慢性疾病急性惡化」的可能，醫師黃軒也補充，可以改用晨光、燈光或輕音樂等方式叫醒自己。

重症醫療醫師黃軒20日在臉書分享，根據美國聖母大學(University of Notre Dame)研究發現，使用鬧鐘的人中有一半以上不會在第一次鬧鐘響起時醒來，而是在第二次或第三次小睡後，才會起床，因此會選擇設多個鬧鐘來叫醒自己。

黃軒說明，設置多個鬧鐘不斷反覆響鈴，反而在剝奪自己的睡眠過程，未進入深度睡眠狀態，身體硬是被叫醒，只會讓自己在起床的時候頭腦更加昏沈。

除此之外，研究也指出長期被鬧鐘影響下，可能因為睡眠週期一直無法完成，而影響情緒和正常工作狀態，導致注意力不集中、容易疲倦和頭痛。若有如高血壓心血管疾病等慢性疾病，再加上長期被鬧鐘驚醒，導致血壓、心率和腎上腺素迅速上升，反覆刺激下增加血壓和心臟病併發症的高風險

黃軒建議，可以透過窗簾留縫隙，用晨光把自己叫醒；或者是設定好床頭燈，白天時自動亮起把自己叫醒；又或者將手機的鬧鐘改成清音樂和自然界聲音，讓腦袋可以被「逐漸喚醒」減少起床壓力。

睡眠 醫師 心血管疾病 高血壓

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