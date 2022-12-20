柏林麗苼飯店水族箱爆裂有人憂心大葉高島屋 網點出最大不同

緊鄰柏林大教堂，僅隔一條施普雷河之遙的柏林麗苼飯店，上週五(16日)因飯店大廳的空中水族箱爆裂，造成兩人傷、1500條熱帶魚慘死的消息引發關注。有網友在「靠北天母幫」臉書社團中提出心中疑問：「柏林的大飯店水族箱爆裂，這讓我想起我們的大葉高島屋......」，引起台灣網友關注。

圖為柏林麗苼飯店水族箱爆裂前的景象。美聯社

由於柏林麗苼飯店內部的水族箱曾是世界上最大的獨立式圓柱形水族箱，此次意外還引起動保團體抗議，他們指出，這次悲劇證明了水族箱對海洋生物其實是不安全的，並打算控告該飯店的經營者。

對於大葉高島屋的疑問，台灣網友則提出多點，認為原PO可不用擔心。

網友指出，麗苼飯店水族箱外部箱體是玻璃材質，而台北天母的大葉高島屋內的水族箱，則是採用壓克力建造，「通常壓克力不會這樣爆，倒是怕火和高溫」，且「因為最近歐洲天然氣短缺，室內空調不如之前溫暖，導致該水族箱箱體因溫差過大而爆炸，台灣沒這問題」、「高島屋都有在整理的好嗎？」、「零下七度和高島屋室內空調不同」。

就規模而言，麗苼飯店的水族箱與台北大葉高島屋內的水族箱「差很多」，網友更點出柏林麗苼飯店的水族箱較高，「高度相差太多，水體大小不是重點，高度才是重點，水箱高度與水壓成正比」，「如果是這樣的話，你可能要擔心全世界的水族館了」。

麗苼飯店水族箱在2004年建造，在爆裂之前已有18年歷史，而大葉高島屋的水族箱則已28年。