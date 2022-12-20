快訊

民進黨敗選檢討「錯不在我」 挨批「2024大選要一路玩到掛？」

小米為4字傳裁員逾5千人！員工曝：遣散費比年終更優…一文看小米怎麼了

夫瞞兩段婚騙交往 還想「一日雙婚」 她出招成功撤銷婚姻

聽新聞
test
0:00 / 0:00

有機水稻除草省一半人力 台南農改場明辦新式機具講習會

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
紙蓆插秧機實際作業情形。圖／台南農改場提供
紙蓆插秧機實際作業情形。圖／台南農改場提供

台灣有機水稻種植日增，因為不能用農藥除草必須人力經常不足。台南區農業改良場引進日本新式紙蓆插秧機，估計可減少50%以上除草人工，提高產業價值，增加有機栽培面積。

台南農改場說，為讓農民實際了解紙蓆插秧機特色與現行插秧機差異、使用操作及保養。明天上午10點在雲林土庫辦講習會，請農民踴躍參加。連絡人王志瑋，電話06-5912901轉349。

台南農改場表示，稻作機械化程度高，從種植到採收都有機械能操作輔助，相較其他作物比較不用擔心人力問題。但現在提倡有機栽培、農藥減半，部分限制除草劑使用，有機田間人工需求增加。

水稻種植一般栽培會於插植前灑「萌前除草劑」，但有機水稻栽培禁止噴灑除草劑，但不平水田區域仍需除草，有機除草可使用水田耕除草機，機台行走速度每分鐘約26到35公尺，作業時間每公頃約需6到10小時，一般水稻插秧後約15到20天第一次除草，後再經10到15天第二次除草。

農改場指出，秧苗期除草2到3次，操作時田間水深建議保持約3到5公分，才可獲得較佳操作成效。對於大面積水稻栽培田區，人工作業量仍龐大，且部分地區僅能以人工除草，目前有機米田區除草以人力方式每天每公頃約需70人，相當耗時耗工。

大面積有機水稻除草量大，引進的紙蓆插秧機可於水稻插植時同時覆蓋可分解紙質抑草蓆，利用紙質抑草蓆覆蓋土面，可大幅減少雜草萌發。紙質抑草蓆可於40到50日分解完，不會給下期作造成影響，可大幅減少田區人力負擔，且較傳統「湛水抑草」作業能節省更多水資源。

日本日本SASAKI紙蓆插秧機。圖／台南農改場提供
日本日本SASAKI紙蓆插秧機。圖／台南農改場提供
紙蓆插秧機機制。圖／台南農改場提供
紙蓆插秧機機制。圖／台南農改場提供

台南 農改場 農民

延伸閱讀

吳怡農提消防政見 提編專案預算補人力、汰換車輛

影／整合消防能量 吳怡農：不能全部交由地方政府承擔

入冬查獲31件露天燒稻草 嘉義縣補助農民做堆肥

雲林這家傳產工廠超有愛！3成員工身障者獲頒金展獎

相關新聞

元旦連假國5車程恐增5至7倍 車速低於每小時40公里

宜花東地區為國內跨年及旅遊熱門景點，高速公路局研判2023年元旦連假及假期前一日，國道5號將湧現往花東旅遊車流，尖峰時段...

汽燃費補繳倒數！1月3日前未繳 加開最高3千元罰鍰

自用汽車及機車燃料使用費於每年7月開徵，公路總局所屬監理機關已針對今年未依期限繳納車主寄出催繳通知書，補繳期限至明年1月...

台鐵公司化爭議再起！ 工會怒：不排除上街頭抗議

台鐵公司化爭議不休，交通部日前公告「執行台灣鐵路股份有限公司營業所需鐵路基礎設施及車輛之建設重置購置維修經費辦法」草案，...

中南部12縣市低溫特報！明起又一波冷空氣 恐達寒流等級

受到輻射冷卻影響，各地早晚天氣非常寒冷，氣象局表示，今(20日)晨至上午，西半部地區及金門有局部10度以下(黃色燈號)氣...

柏林麗苼飯店水族箱爆裂有人憂心大葉高島屋 網點出最大不同

緊鄰柏林大教堂，僅隔一條施普雷河之遙的柏林麗苼飯店，上週五(16日)因飯店大廳的空中水族箱爆裂，造成兩人傷、1500條熱帶魚慘死的消息引發關注。有網友在「靠北天母幫」臉書社團中提出心中疑問：「柏林的大飯店水族箱爆裂，這讓我想起我們的大葉高島屋......」，引起台灣網友關注。

中壢自助餐比台北貴？ 他買寥寥幾樣遭索價110元怨：嚇死我了

近年來物價持續攀升，讓不少民眾相當有感，有一名網友PO出一張照片，指出日前他在中壢交流道的民族路自助餐店買了一個便當110元，抱怨貴得離譜，引發網友熱烈討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。