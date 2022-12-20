有機水稻除草省一半人力 台南農改場明辦新式機具講習會

台灣有機水稻種植日增，因為不能用農藥除草必須人力經常不足。台南區農業改良場引進日本新式紙蓆插秧機，估計可減少50%以上除草人工，提高產業價值，增加有機栽培面積。

台南農改場說，為讓農民實際了解紙蓆插秧機特色與現行插秧機差異、使用操作及保養。明天上午10點在雲林土庫辦講習會，請農民踴躍參加。連絡人王志瑋，電話06-5912901轉349。

台南農改場表示，稻作機械化程度高，從種植到採收都有機械能操作輔助，相較其他作物比較不用擔心人力問題。但現在提倡有機栽培、農藥減半，部分限制除草劑使用，有機田間人工需求增加。

水稻種植一般栽培會於插植前灑「萌前除草劑」，但有機水稻栽培禁止噴灑除草劑，但不平水田區域仍需除草，有機除草可使用水田耕除草機，機台行走速度每分鐘約26到35公尺，作業時間每公頃約需6到10小時，一般水稻插秧後約15到20天第一次除草，後再經10到15天第二次除草。

農改場指出，秧苗期除草2到3次，操作時田間水深建議保持約3到5公分，才可獲得較佳操作成效。對於大面積水稻栽培田區，人工作業量仍龐大，且部分地區僅能以人工除草，目前有機米田區除草以人力方式每天每公頃約需70人，相當耗時耗工。

大面積有機水稻除草量大，引進的紙蓆插秧機可於水稻插植時同時覆蓋可分解紙質抑草蓆，利用紙質抑草蓆覆蓋土面，可大幅減少雜草萌發。紙質抑草蓆可於40到50日分解完，不會給下期作造成影響，可大幅減少田區人力負擔，且較傳統「湛水抑草」作業能節省更多水資源。