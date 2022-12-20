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中壢自助餐比台北貴？ 他買寥寥幾樣遭索價110元怨：嚇死我了

聯合新聞網／ 綜合報導
他買了一個便當，裡面只有兩樣青菜、一條香腸及兩塊豆腐，要價110元。 圖擷自爆怨公社
他買了一個便當，裡面只有兩樣青菜、一條香腸及兩塊豆腐，要價110元。 圖擷自爆怨公社

近年來物價持續攀升，讓不少民眾相當有感，有一名網友PO出一張照片，指出日前他在中壢交流道附近，民族路上的一家自助餐店買了一個便當110元，抱怨貴得離譜，引發網友熱烈討論。

有一名網友在臉書社團「爆怨公社」上貼出一張照片並發文表示，他在中壢交流道附近，民族路上的一家自助餐店，買了一個便當，他只夾了兩樣青菜、一條香腸及兩塊豆腐，原PO表示老闆竟然索價「110元，嚇死我了」。

照片曝光後，引來網友熱議，多數人認為「哇塞！貴死」、「嚇死寶寶了，明天趕快去買一個來壓壓驚」、「比台北還貴」、「應該是24小時的，這種的都很貴」、「那根可能是牛肉香腸」、「110元都能買雞腿便當了」、「現在自助餐還能吃喔」、「準備自己來煮飯」、「現在自助餐只有在學校附近或者菜市場裡面才能找到80元有肉有菜的」。

貼文底下有許多網友為他抱屈說道「你是不是被搶了，我覺得70差不多欸」、「看這菜色，心比外面天氣冷」、「自助餐真好賺啊」、「說忘記拿錢下次一定還」、「西螺休息站內賣的雞腿便當一個才65元」。

也有不少網友開玩笑的表示「等我長大也要開自助餐店」、「飯給他吃回本」、「沒事就吃便當，自助餐是心情計費」、「自助餐本來就貴了」、「一定沒有喊老闆娘漂亮姐姐」。有位網友則建議原PO「現在什麼都貴，以後還是找有標明價格的店買，不要去自己夾的安全一點」。

便當 爆怨公社

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