元旦連假國5車程恐增5至7倍 車速低於每小時40公里

宜花東地區為國內跨年及旅遊熱門景點，高速公路局研判2023年元旦連假及假期前一日，國道5號將湧現往花東旅遊車流，尖峰時段車速將低於每小時40公里，行車時間恐將為平常5至7倍，建議民眾多利用公共運輸或改走替代道路。

高公局指出，為鼓勵民眾搭乘公共運輸，元旦連假期間於國5持續實施多項大客車優先通行措施，搭乘大客車較自行開車可節省30分鐘以上，建議民眾多加利用。

高公局表示，依大數據資料分析研判，元旦連假前一日(12月30日)上午9點至凌晨0點、連假首日(12月31日)上午5點至下午4點、連假次日(1月1日)上午6點至下午3點國5南向南港系統至頭城；連假次日(1月1日)上午11點至凌晨0點及收假日(1月2日)上午9點至晚上8點國5北向宜蘭至坪林等路段，車速將低於每小時40公里，行車時間恐將為平常的5至7倍，建議南向改走台9線或106乙、北向建議改走台9線，以避開壅塞車潮。

高公局呼籲，除避開上述尖峰時段及路段外，行車前請檢查車況，並利用高速公路1968App查詢即時路況，彈性調整行車時間與改道動線。民眾若參加跨年活動，應避免於活動後疲勞駕駛，以維自身及其他人行車安全。