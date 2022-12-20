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各界籲「醫預法」盡速上路 醫改會推一站處理醫療爭議網站

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
各界籲「醫預法」盡速上路，以降低醫病糾紛及衝突，醫改會董事長劉淑瓊說（右二）於年底將推出一站處理醫療爭議網站，期望為醫病雙方提供便利、優質的醫療爭議處理諮詢。記者沈能元／攝影
各界籲「醫預法」盡速上路，以降低醫病糾紛及衝突，醫改會董事長劉淑瓊說（右二）於年底將推出一站處理醫療爭議網站，期望為醫病雙方提供便利、優質的醫療爭議處理諮詢。記者沈能元／攝影

國內學者研究推估，全國每年發生近5000件醫療事故傷害，為降低醫病糾紛及衝突，「醫療事故預防及爭議處理法」歷經10多年立法過程，立法院今年5月三讀通過。醫改會表示，各界原期盼法案公布後1年內能旋即上路，但因整備作業不及，行政院實施時程將延至2024年，具體上路時間仍不明，難以讓醫療糾紛的醫病雙方不再煎熬，呼籲法案應盡速上路，而醫改會於年底將推出一站處理醫療爭議網站，期望為醫病雙方提供便利、優質的醫療爭議處理諮詢。

醫療改革基金會今邀請立委吳玉琴、陳椒華、賴香伶等跨黨派立委，呼籲主管機關加快「醫預法」的整備速度，提高可行性，讓病人或家屬能夠了解並善用非訴訟的爭議處理管道。

醫改會董事長劉淑瓊說，「醫預法」立法有4大亮點，包括雙向關懷、專業評析、調解先行及訴訟在後、除錯學習，但醫改會經半年專家訪調卻發現困難重重。

劉淑瓊說，首先對於民眾關懷機制若沒有建立信任與專業的基礎，恐對於醫療爭議處理造成反效果，加深醫醫相護、官醫相護的印象；其次是中、小規模醫院、診所關懷量能、處理機制不足，恐造成說明、關懷流於形式。第三，由第三方捐助法人進行「專業評析」缺乏獨立查權,，恐阻礙真相的還原，最後，醫法雙調委思維不同調,如果未有妥善合作與協調的教育訓練，恐加深當事人的懷疑，無助於解決爭議。

劉淑瓊說，「醫預法」上路前整備作要對症下藥，應建構讓民眾願意用、願意相信的「非訟化」醫爭處理機制，完善並加速上路有其必要。醫改會每年約接獲500到600通醫糾相關電話，因此於今年底推出「一站處理醫療爭議」網站，讓病人或家屬能夠了解並善用非訴訟的爭議處理管道，期望為醫病雙方提供便利、優質的醫療爭議處理諮詢、資源與資訊索引，緩和當事人求助無門、衝突一觸即發的困境，進一步達到醫病共好、不對立的和諧關係。

立委吳玉琴說，「醫預法」修法期間醫改會、專家都有參與，雖然衛福部報告指出有7個子法及1個施行細則需要修訂，另可能有預算編列原因，但不能以這原因延遲上路，且各縣市已有試辦經驗，應加速上路，最關心的是建立第三方公正、客觀的機制，希望提升醫病信任及對話，讓大家有機會看到真相。

立委賴香伶說，若是依原規劃「醫預法」明年7月上路，距離現在還有半年時間，雖然現在較為困難的是評析制度的設置，但仍應盡速完成上路，今年發生許多醫療糾紛事件，舉例來說，如今年10月在桃園曾發生幼兒打錯針事件，如果「醫預法」上路，可以除錯加以改進，讓家長可以也能知道真相，不會感到不知所措，因此呼籲衛福部須盡速納入各界意見研議，讓法案盡速上路。

立委陳椒華的先生是一名外科醫師，其從醫多年來也曾遇過醫療糾紛，陳椒華說，醫糾對醫師有非常大的壓力，而「醫預法」是非常重要的法案，但行政院未訂定施行日期「的確是太慢了」，衛福部應透過醫院評鑑先要求各級醫院開始進行醫糾的調解，並針對子法制訂應加速完成。

各界籲「醫預法」盡速上路，以降低醫病糾紛及衝突，醫改會董事長劉淑瓊說（右二）於年底將推出一站處理醫療爭議網站，期望為醫病雙方提供便利、優質的醫療爭議處理諮詢。記者沈能元／攝影
各界籲「醫預法」盡速上路，以降低醫病糾紛及衝突，醫改會董事長劉淑瓊說（右二）於年底將推出一站處理醫療爭議網站，期望為醫病雙方提供便利、優質的醫療爭議處理諮詢。記者沈能元／攝影

陳椒華 衛福部 行政院

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