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玉山天寒地凍維護山友登頂安全 保育員嚴寒中搶修步道

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
玉山主峰上周發生地震落石山域事故，駐守第一線保育巡查員冒嚴寒低溫，攜帶沈重工具趕工修復設施。圖／玉山國家公園提供
玉山主峰上周發生地震落石山域事故，駐守第一線保育巡查員冒嚴寒低溫，攜帶沈重工具趕工修復設施。圖／玉山國家公園提供

玉山主峰上周發生地震落石山域事故，使得玉山風口以上碎石坡區發生落石，除造成當時攀登的幾位山友不慎受傷，更導致登山路段所設置近百公尺的4根鐵欄杆基柱遭擊倒，影響輔助山友的登頂安全，駐守第一線保育巡查員本周冒嚴寒低溫，攜帶沈重的維修工具，趕工修復設施，努力維持一條安全上、下玉山的路。

玉山國家公園表示，12月15日因花蓮外海6.2地震，一支6人登山隊行走玉山主峰路線，在離主峰約200公尺附近，遭落石砸傷多人，強調這段玉山風口至主峰頂將近200公尺相當陡峭，為險峻之風化碎石坡區，是攀登玉山主峰最危險之路段，進入冬季雪期更有結冰濕滑之風險。

而12月18日這天，正當氣象預報入冬首波寒流來襲之際，玉管處排雲管理站幾位保育巡查員，肩扛維護山友攀登玉山安全使命，冒著臨界冰點的低溫，頂著瘋狂呼嘯的強烈寒風，在天寒地凍高海拔嚴寒地區，克服用已凍僵的雙手，不畏辛苦努力重新扶正，並穩固遭擊倒的每一支鐵欄杆基座，並強調玉山主峰碎石坡區架設之鐵鍊只是「輔助工具」，切勿過度依賴。

玉管處指出，時序已進入玉山主峰結冰、積雪期，過去屬於雪季封山季節，在山林開放後，籲請山友攜帶冰斧、冰爪等雪地裝備及注意冬季雪地登山安全，上山前務必留意氣象資訊，注意低溫保暖，備妥雪季裝備並謹慎留意遇步道結冰溼滑的行走安全。

玉山主峰上周發生地震落石山域事故，駐守第一線保育巡查員冒嚴寒低溫，攜帶沈重工具趕工修復設施。圖／玉山國家公園提供
玉山主峰上周發生地震落石山域事故，駐守第一線保育巡查員冒嚴寒低溫，攜帶沈重工具趕工修復設施。圖／玉山國家公園提供

玉山主峰上周發生地震落石山域事故，駐守第一線保育巡查員冒嚴寒低溫，攜帶沈重工具趕工修復設施。圖／玉山國家公園提供
玉山主峰上周發生地震落石山域事故，駐守第一線保育巡查員冒嚴寒低溫，攜帶沈重工具趕工修復設施。圖／玉山國家公園提供

玉山主峰上周發生地震落石山域事故，駐守第一線保育巡查員冒嚴寒低溫，攜帶沈重工具趕工修復設施。圖／玉山國家公園提供
玉山主峰上周發生地震落石山域事故，駐守第一線保育巡查員冒嚴寒低溫，攜帶沈重工具趕工修復設施。圖／玉山國家公園提供

玉山主峰上周發生地震落石山域事故，駐守第一線保育巡查員冒嚴寒低溫，攜帶沈重工具趕工修復設施。圖／玉山國家公園提供
玉山主峰上周發生地震落石山域事故，駐守第一線保育巡查員冒嚴寒低溫，攜帶沈重工具趕工修復設施。圖／玉山國家公園提供

玉山國家公園 山友 低溫

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