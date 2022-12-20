台鐵公司化爭議再起！ 工會怒：不排除上街頭抗議

台鐵公司化爭議不休，交通部日前公告「執行台灣鐵路股份有限公司營業所需鐵路基礎設施及車輛之建設重置購置維修經費辦法」草案，不料卻引發台鐵企業工會不滿，質疑這次公告的草案，涉及軌道路線維護以及列車維修，和台鐵安全與永續經營關係密切，但交通部卻不採納工會意見並強行公告。

工會強調，將於12月27日召開擴大常務會議，研商子法訂定交通部強行公告，以及不履行原尊重並承諾工會的事項，進行討論並研商抗爭行動，不排除再次上街頭，甚至是讓列車停駛。

台鐵工會表示，原本在公司化母法當中，提到鐵路保養相關費用應由交通部編列預算，不過行政院一直提出意見，認為台鐵公司也應做部分負擔，導致雙方協商一直沒有共識，不料交通部如今竟強行公告。

台鐵工會強調，工會主張，車輛維修保養費用的歸屬，應該依照台鐵公司化母法的標註，在車輛維修保養，依照原本的鐵路規章來做，由交通部編列，這點也獲台鐵局共識，但目前子法公告，卻是將車輛維修分四級，其中第一、二級的維修費用由台鐵公司自行負擔，第三、四級維修費用才由交通部編列預算。

台鐵工會表示，行政院本已責成交通部，子法協商必須充分與工會溝通達成共識，始能定案，但交通部自始至終仍以平行時空之方式，自行召開推動會報，來確立子法內容，讓台鐵局與工會協商，僅成程序上的點綴，至於協商的內容，更只侷限於交通部參考而已，最終完全依交通部喜好，再決定是否配合修正。

台鐵工會痛批，這種不尊重台鐵局與工會，看做奴才與塑膠的心態，不是鴨霸是什麼？質疑交通部是在玩兩面手法，把台鐵公司化當兒戲。

台鐵工會強調，既然交通部把工會當塑膠，那工會就硬起來，讓交通部看看，什麼叫強化塑膠。12月27日工會將召開擴大常務會議，研商子法訂定交通部強行公告，以及不履行原尊重並承諾工會的事項，進行討論並研商抗爭行動。