8年級機械師傅化身都市農夫！用純淨水源灌溉出市集搶手日曬香米

年輕人往都市發展似乎是必然的趨勢，在社會既定觀念中，進入企業工作才能擁有更多選擇、獲得更高的成就。然而近年來這樣的主流價值觀逐漸被翻轉，許多年輕人在社會打滾一圈後，認為還是回歸故鄉，發展家傳事業或技藝更有前景。

8年級的蔡豪仲是新北市青農聯誼會副會長。 圖／吳彥鋒攝影

從新北三芝車水馬龍的中正路轉進狹窄巷道中，眼前的風景瞬變，迎面而來的一塊塊田畦以及充滿古早味的農舍，讓人驚訝都市中竟隱藏著這樣的田園秘境！農舍的主人蔡豪仲是個8年級大男孩，黝黑的皮膚加上靦腆的笑容，與他種出來的稻米一樣，都散發著質樸真誠的氣息。

23歲返鄉務農，把種田當成「自己的事業」蔡豪仲從汽修科畢業後，原本在工廠任職，儘管領有一份穩定的薪水，他卻對未來感到迷惘。工廠旁邊有一塊田，蔡豪仲經常望著綠油油的田地，憶起小時候阿公阿嬤在田裡耕作的情景，腦海中浮現這樣的念頭：「與其在這裡看田，不如回家種自己的田！」

當年務農大多倚靠人力，十分辛苦，因此到了蔡豪仲爸爸媽媽那一代，紛紛棄農出外「呷頭路」，「但我覺得在外面工作十幾二十年，頂多當到廠長，我想運用我既有的資源，腳踏實地開創自己的事業。」蔡仲豪說。

23歲那年，蔡豪仲毅然辭去工作，返鄉務農。除了三芝的一塊地、一間老舊農舍以外，蔡豪仲手上僅有的資源，就是他豐富的機械知識。為了節省人力，他收購二手設備親自動手改造，花了7年時間從無到有、一點一滴建造「從生產到銷售」一條龍機械化作業流程，並創立自己的品牌「豪米好菜」。

蔡豪仲親自動手改良機械設備，建造一條龍機械化作業流程。 圖／吳彥鋒攝影

無毒農法健康加分，美味香氣一試難忘許多客人在市集上買過他種植的米，都說：「你的米吃起來怎麼這麼香！」蔡豪仲生產的日曬香米，不只煮飯時米香會撲鼻而來，瀰漫在整個家中，連隔夜飯再次加熱，都還是一樣清香軟Q、口感滑潤，不用配菜就能吃得津津有味，不少主顧客一次訂購就是一整箱，認為「在家吃飯，就是要吃好米！」

「豪米好菜」使用大屯山系無重金屬汙染水源灌溉，粒粒充實飽滿。 圖／吳彥鋒攝影

蔡豪仲選用適合北部種植的芋香米種，北部雨量豐沛，大屯山系水源沒有重金屬汙染，種植出來的米粒粒充實飽滿、光澤鮮明。一般量產的稻米一年會種兩期，但是蔡豪仲堅持採用無毒農法，一年只種一期，利用土地空窗期抑制蟲害蔓延；2公頃農地一年只生產6、7噸米，產量少，但每一包米都有產銷履歷驗證，確保品質安全穩定。

蔡豪仲堅持採用無毒農法，一年只種一期，產量雖少，但能確保品質風味絕佳。 圖／吳彥鋒攝影

蔡豪仲希望能讓客人吃到當季新鮮的米，所以採收下來的稻榖不會立刻送進碾米機，而是烘乾後先放到冰箱保鮮，等到要出貨時再來碾米。他建議消費者將米冷藏在5-10度C，較能維持稻米中水份和油脂的平衡，保留米的香氣。他說：「當期稻作、剛碾好的新鮮米，吃起來彈牙又香甜，風味特別好！」

蔡豪仲重視品管，希望讓客人買到「當期稻作、剛碾好的新鮮米」。 圖／吳彥鋒攝影

蔡豪仲解釋，米存放的溫度很重要，溫度太高細菌容易繁殖，糙米易產生油耗味，尤其我們是在氣候溫暖潮濕的地區，在室溫中保存，容易讓米發霉，甚至產生黃麴毒素危害健康；溫度太低油脂營養成分流失，風味也會跟著變質，因此存放在5-10℃的環境最適合。此外，米在加工過程中沒有辦法去除眼睛看不到的蟲卵，因此放久了會生米蟲，建議消費者把米買回家或開封後後最好放進冰箱，用溫度抑制米蟲生長，這對於米的風味保存和預防米蟲孳生都是最好的方式。

米買回家後就放進冰箱存放在5-10℃，是最正確的保存方式。 圖／UDN提供

雖然每一台冰箱的設定值都差不多，但保鮮效果明顯有所不同。最近蔡豪仲體驗了Panasonic電冰箱，根據他的實測，在Panasonic電冰箱存放了一段時間的米，外觀看起來依舊飽滿、透明、有光澤，表示含水量充足，是新鮮米的特性；煮起來也香氣十足、Q軟有彈性。他說：「米新鮮的話，飯煮起來就會好吃。」

蔡豪仲實測在Panasonic電冰箱存放了一段時間的米，仍保有新鮮米的特性。 圖／UDN提供

Panasonic電冰箱的功能還有很多，煮好的白米飯若沒當餐吃完，大部分的人都直接放在電鍋保溫，這樣其實不好，除了長時間保溫耗電外，保溫溫度要是沒有超過60度，細菌的繁殖速度反而變快！蔡豪仲建議消費者將剩下的飯用保鮮膜封好，直接放進Panasonic電冰箱的「新鮮急凍結室」用5倍速冷凍，「這樣方便又衛生，而且不用擔心熱食放進冰箱會影響冰箱內的溫度。」急凍過的白米飯澱粉分子會慢慢結晶，轉化成抗性澱粉，用來炒飯可以減少油量，並炒出粒粒分明的爽口滋味。

另外，很多人會把剩飯剩菜直接做成便當放涼後再冰，「但是把熱食放在室溫，細菌會快速繁殖，每20分鐘細菌數就會翻倍成長。」所以剛做好的熱便當也可以直接放進「新鮮急凍結室」，設定「冷卻」模式，3-5分鐘就可以快速降溫，維護食材的衛生安全。

吃剩的米飯或剛做好的便當可直接放進「新鮮急凍結室」，分別選擇不同模式快速保鮮和降溫，以免滋生細菌。 圖／UDN提供

正所謂「汗滴禾下土，粒粒皆辛苦」，每一粒飽滿的白米都蘊含農夫的心血、職人不妥協的精神。蔡豪仲期盼能透過小農自產自銷品質控管，加上科技產品的輔助，把台灣稻米獨特的芬芳美味送到許多家庭的餐桌上，讓「豪米好菜」的日曬米新鮮飄香，把幸福滋味從產地延續到家庭中。

蔡豪仲期盼透過小農自產自銷品質控管，加上科技產品輔助，把台灣稻米獨特的芬芳美味從產地直送到餐桌。 圖／UDN提供

圖／李清宇攝影

了解更多：https://goingto.tw/9zGTZ