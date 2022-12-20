冬令進補免魚肉暖身菜蔬也很好 這些蔬菜偏溫性

這幾天低溫寒流壟罩全台，氣象局也持續發出低溫特報，提醒大家要注意保暖、心血管疾病的發生，明天冬至，嘉義長庚中醫科主治醫師蔡盈盈說，食用偏溫性蔬菜也可以達到驅寒暖身的效果。

蔡盈盈表示，冬至習俗上，民眾會在這天吃補養生，常見的有羊肉爐、薑母鴨、燒酒雞等。但是現代人其實飲食並不如古代匱乏，反而時常過度攝取，因此，為了養生而食用高油高鹽的料理對健康沒有幫助，近期在門診的時候，病患常常問到蔬菜是否偏寒性，其實不是所有的蔬果都是寒性，適當的攝取溫性的蔬菜更可以讓您在冬日裡身體溫暖又沒有負擔。

蔡盈盈說，最常為人熟知的溫性蔬菜就非薑莫屬了，湯品中加入薑片，或用嫩薑切片切絲炒菜，就不用擔心蔬菜的寒性，可以放心食用。

另外有一些蔬菜本身就是偏溫性的：九層塔、茴香、南瓜、韭菜、洋蔥、蔥、香菜、蒜頭等。食用這些蔬菜也可以達到驅寒暖身的效果。茴香有暖胃理氣的效果，可以助消化，在這個時節是很適合食用的菜蔬，在此介紹一道料理。