疫情讓弱勢者更弱勢 佳里奇美貼心守護長輩
新冠肺炎疫情爆發迄今3年，讓弱勢族群更弱勢，台南佳里奇美醫院落實投入長照居家服務、居家護理與居家醫療不墜，希望讓弱勢長輩能得到更妥善照護。
佳里奇美說，配合奇美醫療體系「社會關懷月」活動，佳里院區規畫兩大活動主軸，一是貧困弱勢補助，族群對象為北門六區低收入戶及弱勢邊緣家庭共780戶，以及透過長照體系的社區整合中心及居家服務中心發掘的弱勢服務個案53位，規畫贈送棉被、營養品與生活物資等，以幫助其生活上困頓和缺乏。
另一活動是糖尿病病友之支持與貧困弱勢病友營養品贊助；由於末期腎衰竭病人需要終身接受治療，對病友個人和其家庭都是極大負擔，除對洗腎病人加強衛教，更針對未進入洗腎腎臟科門診弱勢病人，提供洗腎前專用之營養配方牛奶；希望能延緩其病程發展，減輕家庭負擔。
佳里奇美醫院說，日前也前往將開幕啟用的公園路公園日間照顧中心，舉行社區長者健康評估活動；由骨科主任余宗興擔任衛教講座，另有復健師、護理師及長照個案管理師等人員，一起配合協助民眾進行智能測驗、骨質密度檢測、肌力檢測及健康評估等活動。
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