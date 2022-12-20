中南部12縣市低溫特報 明起又一波冷空氣 恐達寒流等級

受到輻射冷卻影響，各地早晚天氣非常寒冷，氣象局表示，今(20日)晨至上午，西半部地區及金門有局部10度以下(黃色燈號)氣溫發生，請注意防範。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」最新專欄表示，今晨冷空氣減弱、但「強輻射冷卻」作用，新竹以南至高雄平地最低氣溫仍在10度以下；截至4時53分本島各縣市平地最低氣溫，前3依序為：新竹(峨眉鄉)6.6度，苗栗(西湖鄉)7.0度，雲林(崙背鄉)7.3度；其他地區平地最低氣溫：北部(桃園大溪區)10.6度，南部(台南佳里區)8.3度，東部(花蓮壽豐鄉)12.4度。

吳德榮表示，海面胞狀雲形成的「雲街」已不見蹤跡，顯示冷空氣已減弱。台灣東側鄰近海域有弱回波。

吳德榮表示，根據最新(19日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今冷空氣持續減弱，氣溫回升，天氣晴朗穩定；白天陽光下溫暖舒適、晚微冷，日夜溫差大。各地區平地氣溫：北部11至24度，中部8至25度，南部9至26度，東部13至25度。明冷空氣前緣快速掠過；上午北台灣雲量增、氣溫略降，有局部少量降雨的機率，下午起漸好轉；其他各地無影響，仍為晴朗穩定的天氣。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，周四至下周日(22至25日)乾冷空氣持續南下。各地晴朗穩定，氣溫逐日緩降；其強度不如上波，白天各地在陽光下或不覺冷，但因入夜有「強輻射冷卻作用」加持，氣溫降得又快又急，早晚部分平地最低氣溫常降至10度以下，仍應特別注意保暖及防範寒害的發生。下周一(26日)清晨氣溫仍偏低，應持續注意；白天起冷空氣逐漸減弱，氣溫回升，陽光下溫暖舒適、晚微冷。

吳德榮表示，根據最新各國模式模擬顯示，台北氣象站的逐日最低氣溫，周四接近「強烈大陸冷氣團」(≦12度)、周五至下週日則有觸及「寒流」(≦10度)定義的機率，但模擬有「不確定性」，應持續觀察模式的微調。這波乾冷空氣水氣明顯不足，高山無降雪機會。