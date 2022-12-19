春節兩岸航班訂位率3至6成 民航局：台商返台尚有空位

明年春節有10天連假，不少台商與民眾都會返台過年，交通部民用航空局持續關注兩岸航班訂位狀況，截至目前，多數返台航班仍有空位，但受限陸方因防疫考量，對北京、上海浦東及廈門等航點仍有航班限制，建議民眾及早規劃行程。

民航局表示，本月初即密切關注春節兩岸航班訂位狀況，根據民航局觀察，返台航班除1/12、13、14、17訂位較滿外，其餘尚有空位，平均訂位率約3至6成，民眾仍可訂到機位，節後部分航班則承載較高，民航局將持續關注市場供需變化。

民航局說，今年陸方基於防疫與機場能量考量，對北京、浦東、廈門等航點均嚴格控管航班，例如台灣出發至浦東載客航班限制每週7班，雖可依需求加開單向由浦東往桃園航班，但民眾無法順利買到來回程機票，不利行程安排。

民航局表示，疫情持續近三年、各國均曾採取邊境管制措施影響，航空市場已有結構性變化，票價也相應做出調整，兩岸航班票價較以往有若干變動。以浦東返台航班經濟艙單程機票為例，根據民航局訪查，國籍航空公司於官網春節前提供約2至3萬經濟艙票價，陸籍航空公司約3萬元票價，建議民眾於購票前可比較相關機票價格再購買。

民航局說，我國自10月13日起邊境開放，入境無須居家檢疫，但疫情尚未完全結束，民眾返台團圓時，仍應注意防疫單位各項提醒，並落實自身與家人防疫措施，平安過年。