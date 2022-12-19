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故宮退還文物給民間 學者：可改為借展

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
國民黨立委鄭正鈐（右）19日發起公聽會，探討「故宮近來作為是否具有公共性」。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）
國民黨立委鄭正鈐（右）19日發起公聽會，探討「故宮近來作為是否具有公共性」。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

未來故宮不願再提供民間「寄存」貴重文物，學者擔憂對藝文界造成重傷！中華語文教育促進協會秘書長段心儀19日指出，民間將文物寄存於故宮，能提供展覽與研究的機會，絕非只是倉儲的作用。北教大文創系教授林詠能則呼籲，可以將「寄存」改為「借展」，政府也應提供民間適當的免稅額，造就雙贏的局面。

寄存於故宮近一甲子的「蘭千山館」文物，近期因合約期滿，被故宮通知不續約，引起文化界關注。對此，國民黨立委鄭正鈐19日發起公聽會，探討「故宮近來作為是否具有公共性」，並針對故宮院長表示未來館藏「寄存將以捐贈為前提」，探討是否符合公共利益？

寄存以捐贈為前提

故宮院長吳密察說，典藏的重點工作在保存與管理典藏，而徵集藏品的方式主要以「購買」、「捐贈」兩個方式，至於「私人寄存」管理上相對複雜，還要考量公私利益平衡，需要做更多的評估。

「故宮的課題是儘可能提高典藏的展示率，而不應該將重點放在私人寄存的方式，」吳密察說，故宮館藏相當豐富，無須以寄存的方式彌補收藏品不足，未來會新增「捐贈為前提」的寄存制度，且類似做法在國際博物館尚非罕見。

意識形態作祟

前玄奘大學傳播系主任諸葛俊指出，不與蘭千山館續約的決策過程相當草率，根本是突然性的中止合約，並沒有給人準備的時間。他質疑，故宮與中國文化難以分割，在意識形態的作祟下，恐有「政治正確」、「揣摩上意」的考量，而做出此決策，但卻忽略了文物的文化歷史的重要價值。

中華語文教育促進協會秘書長段心儀說，故宮不應該以空間不足為由，拒絕蘭千山館的重要文物寄存。她說，「故宮當然不是倉儲」，但蘭千山館的文物如此重要，捐贈人也曾表示「希望這些文物能永遠留在台灣」，透過寄存方式，還能提供研究、展覽的機會，強調「寄存絕對不是無償的讓民眾擺放東西」。

改寄存為借展

台大台文所教授蘇碩斌說，蘭千山館的問題不應該以道德或社會訴求來討論，更應該就公共政策的角度來評斷，只要能公開透明、具備可課責性，就能符合公共性的要求。他指出，國際上並無「寄存」的概念，意味著台灣在民間藝術品的相關契約規範、法源等，都有檢討的必要。

北教大文創系教授林詠能認為，「寄存」制度可以改為「借展」，讓民間將珍貴的藝術品租借給政府，政府則提高適當的免稅，達成雙贏的局面。而關鍵在於文物重不重要，應建立委員會進行審議，並採用多數決的方式處理。

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故宮 文物 吳密察

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