阻礙當地發展 高嘉瑜盼高鐵南港引道地下化

「高鐵延伸宜蘭」環境影響評估今天在台北南港舉行公開說明會，民進黨立委高嘉瑜和南港區新富里里長許睦燦反映當地居民心聲，表示位於新富里的高鐵引道破壞市容，也阻礙新富里發展，希望能和其他路段一樣地下化；交通部鐵道局回應，引道是當初高鐵的整體規畫，要地下化有一定難度，會將地方聲音帶回做進一步討論。

政府拍板高鐵延伸至宜蘭，鐵道局在19及20日連續舉辦3場「高鐵延伸宜蘭計畫環境影響說明會」，19日上午及下午分別在新北市及台北市舉行，20日上午則在宜蘭縣。

民進黨立委高嘉瑜長期關注南港高鐵引道，高嘉瑜說現在南港的高鐵引道在誠正國中旁，旁邊是捷運南港展覽館站，出入的人多，十幾年來、從高鐵營運以來就告訴南港會有宜蘭站的規畫，所以當初說要做調度站，會是地面上，有電線、電纜等等，但規畫到現在十幾年，到未來甚至要二、三十年才能通車。

高嘉瑜說，南港的發展今非昔比，特別是展覽館常舉辦各種活動，人流非常大，也會有國際觀光客，未來還會有飯店、辦公室等要陸續進駐，在那邊放一個高鐵引道破壞市容也阻隔新富里的發展，讓誠正國中的社福長照BOT規畫受阻礙，當地居民長期面對長達一公里長的水泥圍牆，對身心健康也有影響，希望藉由這次的規畫一併把長久以來在南港市中心的高鐵引道地下化，讓南港的發展有更多可能性。

許睦燦說，台北市目前就剩下新富里那段沒有地下化，「難道我們比較好欺負嗎？」里民都很不認同，希望能多花點經費把引道地下化，那道圍牆將新富里和南港展覽館分隔，阻礙新富里的發展，所以希望這次相關單位做評估時把這段地下化。

交通部鐵道局總工程司呂新喜說，地方反映相關心聲多年，那是早期高鐵第一期就蓋好的，因為路段後方有汐止基地，基地在山坡上，路線要到山坡上，還有一條溪要跨過，所以路線拉到地面上，無法都在地下，總是到一個地點就要拉到地面。

呂新喜說，原來整體規畫就是在現在這邊要上到地面，那是高鐵就整個需要的路線配置，雖然地區有發展，但高鐵營運上的需求、路線、狀況條件和限制都沒有變，更改「幾乎是不可能」，而且那邊還有台鐵路線，若要改就要全部都重來。