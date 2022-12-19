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假日公益音樂會 身障藝人獻藝迎新年

聯合新聞網／ 台北訊
星兒音樂家陳冠文珍惜每個相遇的緣份。圖／主辦單位提供
星兒音樂家陳冠文珍惜每個相遇的緣份。圖／主辦單位提供

樂音悠揚喜傳愛，愛心滿滿的假日音樂會，2023年元月將由陳冠文、盧璽文、徐尹寧等三位身障藝人獻藝，在新年譜出動人的樂曲，邀請大家一同帶著家人來聆賞美妙的樂章，共同邁向新年新希望。

由聯合報系文化基金會與台灣厚道社會服務聯合會主辦的「假日公益音樂會」，每週六晚上7點至8點，於台北市松山區八德路四段123-1號Hi-Q褐藻生活館演出。元月份排定的表演分別是：7日星兒音樂家陳冠文、14日陽光大男孩盧璽文，以及28日療癒美聲Mia徐尹寧。

2歲時被診出有中度自閉症的陳冠文，除了語言表達理解困難，感覺統合方面也嚴重失常，在媽媽陪伴下啟發了他的音樂天賦，他則練習再練習，突破自閉症的限制，從小參加一般孩子的音樂比賽是常勝軍，於2019年韓國釜山亞洲音樂大賽及國際古典暨傳統音樂獎鋼琴大賽，榮獲鋼琴青少年組金獎，同年獲頒總統教育獎的殊榮。喜歡〈如果可以〉這首歌、相信緣份的他，珍惜每個相遇的緣份，而每個給他的鼓勵，他都會記住感動在心裏。

患有唐氏症及多重障礙的盧璽文，學習過程困難重重、挫折不斷，但他並不怨天尤人，反而樂觀向上，以鋼鐵般的毅力完成大學課業，考取「銀髮族產業服務分析師」專業證照。憑著個人毅力及努力，積極學習各項技能和才藝，先後取得20個縣市的「街頭藝人」證照謀生，喜愛繪畫的他，繪畫作品屢獲全國特優，還曾三度在法國巴黎參展。他用音樂帶來希望、鼓舞人心，激勵更多和他一樣的人永不放棄、跨越障礙。

高一罹患紅斑性狼瘡，失去大部分視力，並造成右耳失聰的徐尹寧個性樂觀，並堅持自己跟他人沒有不一樣，做自己喜歡做的事情，曾主演微電影〈伊布，聽我說〉、與言承旭合演公益廣告，一路上勇於自我挑戰。對生活、愛情及所有的一切都充滿熱情。最喜歡〈慢慢喜歡你〉平白無華的歌詞、溫暖的旋律，但唱著唱著總讓她感動得紅了眼眶。

陽光大男孩盧璽文要用音樂鼓舞人心。圖／主辦單位提供
陽光大男孩盧璽文要用音樂鼓舞人心。圖／主辦單位提供

療癒美聲徐尹寧對所有一切都充滿熱情。圖／主辦單位提供
療癒美聲徐尹寧對所有一切都充滿熱情。圖／主辦單位提供

自閉 音樂會 微電影

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