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天堂M 5週年「超友感」！網友號召：成為彼此的「全能雷隊友」

撰文／ 黎允之

膾炙人口的跨世代手遊鉅作「天堂M」5週年啦！不只喚起玩家們的集體回憶，「天堂M」還超有誠意的推出全新職業「雷神」，要帶給玩家熟悉又驚喜的新體驗，一玩就「超友感」！

5年，說長不長，說短不短，究竟5年的感情對年輕人來說具有什麼意義呢？噓星聞實地進行街訪，詢問民眾維繫感情超過5年的秘訣。受訪者紛紛表示：「盡量吵架，吵開了就沒事」、「溝通很重要」、「三觀要合」……，還有民眾開玩笑說：「維持感情的秘訣就在於我的脾氣好！」

製作單位實地街訪民眾維繫5年感情的秘訣。 (圖／噓星聞 提供)
製作單位實地街訪民眾維繫5年感情的秘訣。 (圖／噓星聞 提供)

至於什麼時候會對另一半「超友感」、覺得跟他在一起準沒錯？不少已婚人士發自內心，很實際地指出：「對方幫忙帶小孩的時候」、「結婚5週年，他看我的手機太破爛，就偷偷買一支新手機給我。」

也有很多民眾認為，另一半「有點雷」的地方，諸如：傻大姐個性、講話太機車……等，剛好也是彼此互補之處，雖然有些小地雷，但有更多「神優點」，充分發揮團隊分工合作的效益，雖然又愛又恨，但仍希望繼續與他共同奮戰，因此大方地封另一半為「全能雷隊友」。

街頭民眾分享「超友感」秘訣，趣味百出。 (圖／噓星聞 提供)
街頭民眾分享「超友感」秘訣，趣味百出。 (圖／噓星聞 提供)

5年了，成為最全能的辣個隊友
一起走過的5年，每一步都充滿珍貴的回憶。除了身邊的家人、好友、另一半 ，《天堂M》也已陪伴許多玩家走過5年，你想念在《天堂M》的盟友嗎？

《天堂M》推出「5週年超友感」改版活動，最新全能雷隊友——新職業「雷神」強勢來襲，號稱「戰場的全能存在」，輸出、控場、防禦，超高機動性隨你應變，帶給玩家轟雷般的震撼！

新職業「雷神」強勢來襲，號稱「戰場的全能存在」。 (圖／天堂M 提供)
新職業「雷神」強勢來襲，號稱「戰場的全能存在」。 (圖／天堂M 提供)

此外，歡慶《天堂M》五週年，超多福利限時開跑！官方推出「5 倍獎勵活動」，每週有不同副本及任務，完成活動可獲得 5 倍獎勵，回饋長久支持《天堂M》的玩家。而喜歡團戰的玩家，千萬別錯過即將推出的「夢幻之島」翻新活動、全新副本「夢魘之島」，趕快以友情號召回歸，揪老盟友、新隊友、好朋友，在《天堂M》一起突破關卡、完成任務，享受團隊合作、超友感的樂趣，成為彼此全能的雷隊友。

《天堂M》5週年，豐富5倍獎勵、全新副本，玩起來超友感！ (圖／天堂M 提供)
《天堂M》5週年，豐富5倍獎勵、全新副本，玩起來超友感！ (圖／天堂M 提供)

盟友歸隊，就差你一位！《天堂M》5週年，新職業雷神降臨，豐富5倍獎勵、全新副本，一玩超友感！現在就呼朋引伴，找好友們一起回來玩吧！

即刻下載天堂Ｍ：https://gamania.onelink.me/Y7R7/qafxgv9o

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