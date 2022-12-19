台大癌醫4周年院慶 郭台銘透露自己的下一個目標

台大醫院癌醫中心分院今下午舉辦4周年院慶，永齡基金會創辦人郭台銘與妻子曾馨瑩一同出席。郭台銘表示，今天是他的先妻林淑如72歲冥誕，癌醫大樓也正式命名為永真樓(郭台銘的母親名叫初永真)，代表「永遠真誠服務」。明年台大癌醫5週年時就會落成、所有運作正常，正式捐獻給台大。郭台銘也透露自己的下一個目標，是全力推動台大癌醫等大醫院參與德國BNT的癌症疫苗臨床試驗，希望幫助台灣社會獲得更多生命健康的保障，得到癌症也不需要擔心。

郭台銘表示，BNT公司從2008年創立之初，就是要做癌症疫苗，2020年因為新冠病毒基因圖譜公布，才將技術先應用於新冠疫苗，並因此讓公司舉世聞名。郭台銘與BNT公司之間有上百封書信往來，他也與許多台大醫師親自跑了一趟BNT德國總部，說服BNT董事長今年11月到台大癌醫，看過之後，德國總部也正式通過宣布，決定選擇台大癌醫作為BNT進行「癌症疫苗」的亞洲臨床試驗基地，明年5月BNT的CEO也會造訪台灣。