快訊

搶藥潮未退燒…普拿疼遭掃貨大缺 王必勝籲：勿大量轉寄國外

台大癌醫4周年院慶 郭台銘透露自己的下一個目標

聯合報／ 記者邱宜君／台北即時報導
在台大醫院癌醫中心分院院長楊志新(左)的陪同下，永齡基金會創辦人郭台銘(中)與妻子曾馨瑩(右)今下午出席台大醫院癌醫中心分院4周年院慶。記者邱宜君／攝影
在台大醫院癌醫中心分院院長楊志新(左)的陪同下，永齡基金會創辦人郭台銘(中)與妻子曾馨瑩(右)今下午出席台大醫院癌醫中心分院4周年院慶。記者邱宜君／攝影

台大醫院癌醫中心分院今下午舉辦4周年院慶，永齡基金會創辦人郭台銘與妻子曾馨瑩一同出席。郭台銘表示，今天是他的先妻林淑如72歲冥誕，癌醫大樓也正式命名為永真樓(郭台銘的母親名叫初永真)，代表「永遠真誠服務」。明年台大癌醫5週年時就會落成、所有運作正常，正式捐獻給台大。郭台銘也透露自己的下一個目標，是全力推動台大癌醫等大醫院參與德國BNT的癌症疫苗臨床試驗，希望幫助台灣社會獲得更多生命健康的保障，得到癌症也不需要擔心。

郭台銘表示，BNT公司從2008年創立之初，就是要做癌症疫苗，2020年因為新冠病毒基因圖譜公布，才將技術先應用於新冠疫苗，並因此讓公司舉世聞名。郭台銘與BNT公司之間有上百封書信往來，他也與許多台大醫師親自跑了一趟BNT德國總部，說服BNT董事長今年11月到台大癌醫，看過之後，德國總部也正式通過宣布，決定選擇台大癌醫作為BNT進行「癌症疫苗」的亞洲臨床試驗基地，明年5月BNT的CEO也會造訪台灣。

郭台銘指出，台灣頭頸癌發生率是世界第一，BNT的癌症疫苗已經做到第二期，也希望在亞洲做臨床試驗，台灣是BNT在亞洲的首選，將在台灣展開新的篇章。永齡執行十年抗癌計畫，他堅持一定要有乳癌，因為台灣40歲以下女性乳癌發生率竟然比歐美國家還高24％。郭台銘說，台灣的護國神山就是台灣的醫療體系、醫療資源、眾多醫學院的醫學生，這是最寶貴的資產，可以為社會帶來健康和生命的保證。

永齡基金會創辦人郭台銘(右)今下午出席台大醫院癌醫中心分院4周年院慶，與台大醫院癌醫中心分院院長楊志新(左)合影。記者邱宜君／攝影
永齡基金會創辦人郭台銘(右)今下午出席台大醫院癌醫中心分院4周年院慶，與台大醫院癌醫中心分院院長楊志新(左)合影。記者邱宜君／攝影
永齡基金會創辦人郭台銘(中)與妻子曾馨瑩(右)今下午出席台大醫院癌醫中心分院4周年院慶。記者邱宜君／攝影
永齡基金會創辦人郭台銘(中)與妻子曾馨瑩(右)今下午出席台大醫院癌醫中心分院4周年院慶。記者邱宜君／攝影

BNT 郭台銘 台大醫院

延伸閱讀

鴻海出清中國紫光持股 郭台銘：我退休不管事了

許下2023年新年願望 郭台銘曝「與BNT攜手合作」：激動心情難以言喻

2024泛藍「最強是郭台銘」 徐巧芯分析這兩點理由

WSJ揭郭台銘的一封信促成大陸防疫鬆綁 陸國務院未回應

相關新聞

又一波強烈冷空氣周三報到 不到十度低溫一路迎耶誕

周末寒流來襲，各地降溫明顯，今起有回溫趨勢，但局部地區與早晚仍要留意低溫，注意保暖。另一波冷空氣周三報到，預計影響到下周...

開暖氣沒注意1細節「開了等於白開」 台電揭原理：機器會誤判

受到寒流影響，全台各地氣溫驟降，許多家戶開暖氣讓室內升溫。不過，日前台電公司就提醒，開啟暖氣要特別注意1件事，若一不小心恐怕會讓機器誤判，甚至費了電又不暖。 台電公司曾在臉書官網分享冷知識，當空

國寶級21號蒸汽火車風華再現 周六與林鐵同慶110歲生日

鐵道迷必追！國寶級巨星21號蒸汽火車，歷經18個月修復工程、9個月的試車後，本周六中午11點半將現身繞行燃煤運轉；林鐵及...

別再傳酸性體質致癌！國衛院研究揭癌細胞長期適應之謎

數百年來，科學家持續試圖解開癌細胞壯大轉移之謎，尚無簡單答案，但坊間謠言及其衍生商機已導致社會大眾觀念錯誤，例如「體質偏...

挖掘IP的金礦 地方的底氣，改編的志氣

台劇鵲起，OTT平台百花齊放，觀眾對內容如飢似渴，市場的復興，吸引了人才前仆後繼。當需求遽增，好素材、好故事從何而來？

團團確診腦癌引發癲癇去世 解剖驚見腦部嚴重萎縮

台北市立動物園的大貓熊「團團」在11月19日因病情惡化採取人道處理，當天完成病理解剖工作，並將採樣組織送驗。近日病理解剖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。