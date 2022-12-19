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高鐵延伸宜蘭汐止辦說明會 民眾擔心高鐵行駛帶來噪音

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
交通部鐵道局今天上午在新北市汐止區公所禮堂，舉辦高鐵延伸宜蘭工程說明會，民眾關心高鐵營運是否會產生噪音。記者邱瑞杰／攝影
交通部鐵道局今天上午在新北市汐止區公所禮堂，舉辦高鐵延伸宜蘭工程說明會，民眾關心高鐵營運是否會產生噪音。記者邱瑞杰／攝影

交通部鐵道局今天上午在新北市汐止區公所禮堂，舉辦高鐵延伸宜蘭工程說明會。出席民眾關切工程和高鐵營運是否會帶來噪音，也有人擔心生態環境受影響。鐵道局和世曦工程顧問公司人員表示，隧道口和高架橋比較可能產生噪音，都會以工程手段盡量克服，路線規畫也已儘量避開動物重要棲息地。

交通部鐵道局總工程司呂新喜擔任汐止場說明會主持人，表示高鐵從南港延伸到宜蘭會經過台北、新北和宜蘭境內，3地都會辦說明會，收集地方意見供環境影響評估和規畫參考。首場在汐止舉辦，下午移師台北市三重區民中心，明天上午在宜蘭縣農會禮堂辦第3場。

今天只有10多人出席汐止場說明會，聽取鐵道局和世曦公司簡報高鐵延伸宜蘭工程內容。新北市議員白珮茹說，高鐵延伸案對汐止影響不大，她不反對，但要反應汐止人更關心的鐵道建設，其實是上班時段台鐵讓人上不了車，另外就是汐東線捷運請行政院趕快核定。

對於民眾關心的噪音問題，世曦張姓代表表示，比較可能產生噪音的地點是隧道口和高架橋路段，高架橋伸縮縫會設鐵板防止漏音，兩側也會設混凝土隔音牆，減輕對附近地區的影響，隧道洞口也會避免音爆產生。高鐵經過汐止路段大部分行經丘陵地區，附近並沒有學校、醫療及社會福利機構。

世曦人員說，推動高鐵延伸案都有持續注意生態環境，選線的時候就盡量避開動物重要棲息環境。但像會中有人提到的麝香貓生態，沒法避開時，將來會在第二段段環評時，會針對敏感地區會進行一年四季調查，並朝減少衝擊的工法施作。

交通部鐵道局今天上午在新北市汐止區公所禮堂，舉辦高鐵延伸宜蘭工程說明會。圖／取自鐵道局網站
交通部鐵道局今天上午在新北市汐止區公所禮堂，舉辦高鐵延伸宜蘭工程說明會。圖／取自鐵道局網站
交通部鐵道局今天上午在新北市汐止區公所禮堂，舉辦高鐵延伸宜蘭工程說明會，收集地方民意。記者邱瑞杰／攝影
交通部鐵道局今天上午在新北市汐止區公所禮堂，舉辦高鐵延伸宜蘭工程說明會，收集地方民意。記者邱瑞杰／攝影

高鐵延伸宜蘭 汐止 鐵道 噪音

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