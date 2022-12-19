改善沉沙池水質 東西向台19線改線工程環差初審通過

環保署環評大會今審查「東西向快速公路台76線（原漢寶草屯線）台19線以西路段改線工程（土石方及道路斷面變更）」環差初審，開發單位針對環委書面審查時意見如降噪、空品監測做調整，但環委仍對土方暫置、生態觀測等有疑慮，環評會最終決議通過，但要求4點納入環差說明，變更內容後始得實施。

開發單位交通部公路總局西濱北工處報告，路段位於彰化縣芳苑鄉、二林鎮、埔鹽鄉及福興鄉。 西起西濱快速公路台61線（芳苑）交流道，東至員林大排銜接現有台76線高架段止，全長約20.9公里。此次針對道路全長、斷面及土方數量變更調整。

公布總局西濱北工處表示，平面及高架段分界微調後，平面道路將增加650公尺、高架段減少542公尺；台19線交流道東西兩側匝道間高架橋路段採單側3車道配置，橋下單側則由2道縮為1車道；土方部分挖方數量增加約為86.9萬立方公尺，填方數量約為79.4萬立方公尺，約產生餘土方7.5萬立方公尺。

環委指出，本案沉砂池流水水質多次不符合放流水標準，建議內部管理要加強；針對平面道路連續增加650公尺，恐對影響當地生態，要求提出更具體詳細的調查資料；候鳥生態監測期間應更注意冬候鳥；本案將移除49株樹木，要求補植樹種以原生種為限。

公路總局西濱北工處回應，此次變動雖增加土方數量，沉砂池逕流面積並無增加，本案雖分為4個區段標，但均能掌握土方數量，土方將暫存於高架橋墩間，翻曬後配合運土時程運送，運送過程均在工區施工便道，暫存量最多3處，且不超過4300立方公尺；候鳥、道路生態觀測相關資料及植栽將遵循委員建議辦理。

另針對此次變更環境保護對應措施，施工期間每日清掃8公里道路，進行空汙抵換；五分之一施工機具及四分之一運輸車輛取得自主管理標章；施工期間運輸車輛取得45％五期以上標準排放車輛；空品監測增添慈恩老人養護中心測站，以及生態調查作業內容，區分衝擊區及對照區。

經討論後，環委會予以通過，但要求開發單位以圖示呈現新增空氣品質監測點位；檢核沉沙池等設施操作及管理方式，補充變更前後施工期間廢汙水防治措施規畫，並以量化方式呈現影響減輕措施具體效益分析；補充平面段道路兩側生態調查、評估調整候鳥監測頻率及期程。

另還要補充變更前後與原環說書生態調查成果差異分析（物種、減少數量等），以及移除樹木的補植應以適合當地生長的原生種為限。