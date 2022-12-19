國寶級21號蒸汽火車風華再現 周六與林鐵同慶110歲生日

鐵道迷必追！國寶級巨星21號蒸汽火車，歷經18個月修復工程、9個月的試車後，本周六中午11點半將現身繞行燃煤運轉；林鐵及文資處今天終於宣布，將於12月24日辦理「囍慶」慶祝林鐵通車110周年，同時正式宣布21蒸汽火車復駛啟用，邀全國民眾共同見證歷史性時刻。

乘載百年林業歷史與全國人民記憶的21號蒸汽火車與阿里山林鐵同壽，於1912年製造，退役後停放於嘉義公園44年之久，去年起歷經18個月修復工程，將於本周六24日修復啟用，鐵道迷聽聞為之興奮，將前往一睹其風華再現。

「阿里山林業鐵路110歲了!」林鐵及文資處表示，21號蒸汽火車活動當天11點30分，將現身燃煤運轉繞行車庫園區，列車從車庫園區臨時月台出發，經忠孝路平交道，抵北門車站後，將行走車庫線前往嘉義車庫。

拍攝觀賞位置建議？林鐵及文資處指出，鐵粉們可先前往於「車庫線柏油路」、「車庫園區旅客服務中心」以及「忠孝路平交道」卡位等待，注意安全並尊守規矩，共同歡喜迎接21號蒸機運轉的風采再現。

除21號蒸機復駛紀念車票外，林鐵及文資處當日同步推出21號蒸汽火車兩款主題限定商品，有限量500份，售價480元的「Shay蒸機職人毛巾」重現過去駕駛職人披掛著毛巾駕駛揮汗作業的景象；以及限量300份，售價150元的「Shay 21號碼牌徽章」將閃亮的紅底金字號碼化做徽章，為鐵道收藏家必入手的選單。

「3年5票、21號蒸機復駛」一次排隊買兩款紀念車票，林鐵及文資處表示，將於12月25日上午8點30分起，3年5票第3票「交力坪－奮起湖」將於北門、竹崎及奮起湖車站開賣，21號蒸機復駛紀念車票亦同步北門及竹崎車站販售。其中，鐵迷們最關心的「0000」、「0001」編碼紀念車票，「0000」將於北門車站、「0001」則是於竹崎車站販售。