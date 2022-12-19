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血尿原因多 通過「時間考驗」分辨真假血尿

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化二林基督教醫院慶祝耶誕節，病人和家屬感受提前過節歡樂氣氛。圖／二基提供
彰化二林基督教醫院慶祝耶誕節，病人和家屬感受提前過節歡樂氣氛。圖／二基提供

彰化縣二林鎮盛產紅龍果，部分民眾出現「血尿」懷疑腎臟有毛病；二林基督教醫院腎臟科醫師謝宗裕今天指出，假性血尿確實困擾，如果粉紅色、紅色尿液症很快自動消失，代表可能是假性血尿，若持續數日還沒改善，應趕快就醫檢查。

二基今天在一樓門診大廳慶祝即將到來的耶誕節並舉辦血尿健康講座，員林和平教會「甄那樂團」以詩歌、生命故事、生活分享，傳揚耶穌降生帶來的愛、平安、喜樂，腎臟科醫師謝宗裕分送禮物。

腎臟科醫師謝宗裕主講「預防血尿」時說，尿液的正常顏色應是淺黃色，若顏色改變，出現紅色、粉紅色、褐色等不尋常顏色，背後代表有原因改變尿液顏色。

有時病人解尿後發現尿液顏色怪怪，到醫院門診詢問什麼血尿，若因飲食（例如食用紅龍果、甜菜）或藥物（例如抗結核藥物）引起，還有一種是女性的生理期也會造成假性血尿，純粹尿液顏色變化且與真正疾病引起的血尿沒有任何關聯，假性血尿症狀在停止食用特定蔬果、停藥或經期結束即自行消失，病人不需過度擔心。

謝宗裕指出，尿液顏色異常持續數日，應就醫檢查並排除可能潛在疾病的風險，如果腎臟炎、膀胱炎及尿道結石發炎等疾病造成的血尿，確診後應由醫師評估是否做切片等檢查，上了年紀的民眾若血尿，也可能是腫瘤、外傷、攝護腺肥大等原因造成，就醫後按照醫囑治療。

在場民眾關心如何預防發生血尿，謝宗裕回答說，遵循多喝水、運動前後要排尿、避免攝取過量鹽分、戒菸及檳榔等有害物質的健康生活方式，通常血尿無需擔心，但血尿伴隨有其它不適症狀，最好讓還是檢查找出原因。

血尿 醫師 紅龍果

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