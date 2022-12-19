冬季吃鍋好朋「油」 丸莊醬油「昆布香菇和風露」、「薄鹽無添加釀造醬油」

吃鍋的季節，少不了提味的靈魂醬料"醬油。 圖／丸莊醬油 提供

冬天，吃鍋的季節，平常廚房的靈魂醬料"醬油"，因應沾醬或鍋底的運用，使用量會更大於其他季節。不少網友及女星也分享吃火鍋不怕胖的方式與小秘訣，其中之一就是火鍋佐料建議選擇醬油、白醋，搭上青蔥、大蒜，吃出食材的原味就好。醬油，已經變成揪聚吃鍋必備且重要的好朋友了! 此外，火鍋湯很美味，但是煮到最後的火鍋湯鈉含量偏高，所以選擇減鹽的醬油當沾醬或鍋底，也是聰明的吃鍋方式!

如果有一瓶可以當沾醬又可以當鍋底的醬油，或是有減鹽配方當鍋品良伴的醬油，可以讓吃鍋變得更輕鬆及減低身體負擔。百年醬門世家「丸莊醬油」，不斷研發貼近消費者日常生活所需的醬油，近期上市「昆布香菇和風露」(450ml)、「薄鹽無添加釀造醬油」(450ml) ，2款不僅是平日料理增添風味的調味品，更是吃鍋時必備上乘首選。

「昆布香菇和風露」爽口鮮甜。 圖／丸莊醬油 提供

「昆布香菇和風露」，萃取北海道昆布、特選香菇精華，日式工藝的昆布香菇和風露層次多元、爽口鮮甜，適合各式蒸、煮、拌、炒等料理。風味百搭還能對水1:8作為昆布高湯使用，一瓶在廚房，隨時想吃鍋都可以輕鬆上手、美味上桌。「薄鹽無添加釀造醬油」，以台灣契作黑豆醬汁為基底，在減鹽25%的同時，也保持了甘醇芳甜的口感。適合各式沾、拌、炒、煮料理，如搭配生魚片也能提出魚鮮的美味，所以吃鍋時當沾醬使用，可吃出美味減少負擔。

「薄鹽無添加釀造醬油」，以台灣契作黑豆醬汁為基底，再減鹽25%。 圖／丸莊醬油 提供

「丸莊醬油」是黑豆醬油釀造技術其中的佼佼者，就連要求嚴謹的日本人都稱其為「誠實的食品」。丸莊食品除了堅持古法純釀的黑豆醬油外，並擁有新式豆麥醬油發酵技術，為業界少數同時具備兩種釀造工藝的專業醬油廠，通過ISO9001：2008與HACCP等專業認證，讓消費者食用更安心。此外，「丸莊醬油」於2006年起開啟契作黑豆之路，距今已有16年。2018年，丸莊旗下黑豆醬油系列已全部達成100％使用台灣在地契作黑豆的目標。嚴選台灣契種黑豆在西螺地區獨特

的水質與氣候呵護下，以獨門菌種及世界文化資產國寶級釀造師「甕式醬油」專業技術，經過180天古法手工純釀，完整保存黑豆精華，純正天然，芳醇甘美，深受國內外消費者喜愛。