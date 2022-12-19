快訊

直播／本土確診今增10,317例、境外48例 23人病歿

英國美女初次來台灣「人生差點登出」 嚇壞大喊：從來沒碰過

被周玉蔻說「吃軟飯的」 王鴻薇先生陶允正首次發聲回應

50歲壯男打羽球突倒地OHCA 球友這1招讓他康復出院

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
50歲壯男的兒子（右三）今出席中山附醫緊急救護案例感恩會，感謝球友、消防救護員及醫護聯手，救了其父一命。圖／中山附醫提供
50歲壯男的兒子（右三）今出席中山附醫緊急救護案例感恩會，感謝球友、消防救護員及醫護聯手，救了其父一命。圖／中山附醫提供

一名50歲壯男今年9月在台中市南屯區打羽球時，突然倒地無呼吸、心跳(OHCA)，還好球友見狀立即以心肺復甦術（CPR）按壓胸口，並打119求救，揀回一命，並康復出院。其子今天出席中山醫學大學附設醫院緊急救護案例感恩會，感謝球友、消防救護員及醫院聯手救命。

台中市消防局說，今年至11月有108名非創傷性OHCA（到院前心肺功能停止）患者經消防救護員搶救後送醫治療康復出院，其中高比例由旁人協助CPR並打119求助。呼籲民眾如遭遇身邊的人倒地，請立即撥打119，並同步尋找附近AED(自動體外心臟電擊器)，依119電話指示急救，並等待消防救護員到場接手急救送醫。

台中市消防局說，消防局在9月18日獲報，有一名男子打羽球時突然倒地，與他打球的球友第一時間評估後，立即實施CPR，並撥打119求救，救災救護指揮中心辨識為OHCA案件，立即派遣救第六救災救護大隊南屯分隊救護車，並線上告知救護員現場狀況。

台中市消防局說明，救護員到場時，球友正持續為仰躺在地上的患者CPR，經再次評估後確定為OHCA，救護員陸群、駱品儒、魏君宇立即接手，繼續為患者CPR、AED心律監測、給氧處置及架設自動心肺復甦機，並送醫急救。

中山附醫急診部主任潘志祥說，患者到院後，診斷為腦出血，經血管攝影術後發現為血管瘤破裂所致，以血管栓塞術搶救後，轉加護病房後續治療，最後成功讓患者步行康復出院。

他指出，出血性腦中風而OHCA的患者成功救回的難度極高，因腦出血會不停壓迫腦組織而缺氧，患者需持續CPR，到達醫院後，醫院需立即判斷患者是缺血性或出血性腦中風，緊急開顱或血管栓塞手術，手術過程中還要維持住患者心肺功能，急救成功實屬不易。

患者 救護員 CPR

延伸閱讀

寒流來襲 宜蘭60多歲獨居男子OHCA 送醫搶救不治

寒流來襲 2天全台135件內科OHCA救護案

寒流來襲 2天全台121件內科OHCA救護案

寒流來襲氣溫驟降！彰化2人送醫無呼吸心跳 專家建議這樣穿能保命

相關新聞

又一波強烈冷空氣周三報到 不到十度低溫一路迎耶誕

周末寒流來襲，各地降溫明顯，今起有回溫趨勢，但局部地區與早晚仍要留意低溫，注意保暖。另一波冷空氣周三報到，預計影響到下周...

別再傳酸性體質致癌！國衛院研究揭癌細胞長期適應之謎

數百年來，科學家持續試圖解開癌細胞壯大轉移之謎，尚無簡單答案，但坊間謠言及其衍生商機已導致社會大眾觀念錯誤，例如「體質偏...

那些年我們一起追的台劇 從戲劇經典望向未來

「戲如人生，人生如戲。」我們透過看戲尋求共感，在角色中看見自己的影子，一個國家的文化、時代的風華，也透過戲劇得以形塑。

50歲壯男打羽球突倒地OHCA 球友這1招讓他康復出院

一名50歲壯男今年9月在台中市南屯區打羽球時，突然倒地無呼吸、心跳(OHCA)，還好球友見狀立即以心肺復甦術（CPR）按...

今年最後一次水星「東大距」21日登場！22日冬至揭開新年度序幕

12月21日23時31分水星將運行到「東大距」的位置，是今年度第四次同時也是最後一次東大距。以羅馬神話中信使「墨丘利」為...

全台近十趴露營場在環境敏感區 觀光局：函請地方政府查處

露營區管理問題受到立委關注，立法委員陳椒華提案表示，正式納管非都市土地農牧林用地上1公頃以下露營場，交通部觀光局111年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。