50歲壯男打羽球突倒地OHCA 球友這1招讓他康復出院

一名50歲壯男今年9月在台中市南屯區打羽球時，突然倒地無呼吸、心跳(OHCA)，還好球友見狀立即以心肺復甦術（CPR）按壓胸口，並打119求救，揀回一命，並康復出院。其子今天出席中山醫學大學附設醫院緊急救護案例感恩會，感謝球友、消防救護員及醫院聯手救命。

台中市消防局說，今年至11月有108名非創傷性OHCA（到院前心肺功能停止）患者經消防救護員搶救後送醫治療康復出院，其中高比例由旁人協助CPR並打119求助。呼籲民眾如遭遇身邊的人倒地，請立即撥打119，並同步尋找附近AED(自動體外心臟電擊器)，依119電話指示急救，並等待消防救護員到場接手急救送醫。

台中市消防局說，消防局在9月18日獲報，有一名男子打羽球時突然倒地，與他打球的球友第一時間評估後，立即實施CPR，並撥打119求救，救災救護指揮中心辨識為OHCA案件，立即派遣救第六救災救護大隊南屯分隊救護車，並線上告知救護員現場狀況。

台中市消防局說明，救護員到場時，球友正持續為仰躺在地上的患者CPR，經再次評估後確定為OHCA，救護員陸群、駱品儒、魏君宇立即接手，繼續為患者CPR、AED心律監測、給氧處置及架設自動心肺復甦機，並送醫急救。

中山附醫急診部主任潘志祥說，患者到院後，診斷為腦出血，經血管攝影術後發現為血管瘤破裂所致，以血管栓塞術搶救後，轉加護病房後續治療，最後成功讓患者步行康復出院。

他指出，出血性腦中風而OHCA的患者成功救回的難度極高，因腦出血會不停壓迫腦組織而缺氧，患者需持續CPR，到達醫院後，醫院需立即判斷患者是缺血性或出血性腦中風，緊急開顱或血管栓塞手術，手術過程中還要維持住患者心肺功能，急救成功實屬不易。