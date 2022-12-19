全台近十趴露營場在環境敏感區 觀光局：函請地方政府查處

露營區管理問題受到立委關注，立法委員陳椒華提案表示，正式納管非都市土地農牧林用地上1公頃以下露營場，交通部觀光局111年7月公告修正「非都市土地使用管制規則」及「露營場管理要點」，但清查後發現，到12月初，僅有22家業者提出合法申請，另外還再新增加13家業者。

立法院交通委員會審查交通部觀光局及所屬單位預算、中華郵政預算。有鑑於馬來西亞雪蘭莪州峇冬加里一處露營區，日前發生土石流造成24人罹難、9人失蹤的慘劇；我國露營場區管理也受到立委矚目。

交通部觀光局表示，全台有148處露營場域在環境敏感區，其中，苗栗37處、新竹28處為多，已經函請各地方政府輔導這些露營地，但全台1785家露營地，僅約一成合法。

根據觀光局統計，全台1785處露營場，違法的有1567處，占比約88%，位於環境敏感區數量有148處、占9%。

立委陳椒華提案，國人露營風氣日盛，卻未能有效管理稽查，釀消費者安全以及破壞環境的嚴重風險，需要積極輔導、杜絕非法，因此提案凍結觀光業務預算1000萬元，要求觀光局2個月內擬定明年輔導地方政府推動露營場業者申請納管的目標和規畫。

陳椒華提案表示，觀光局要依照「非都市土地使用管理規則」附表一盤點出位於第一級環境敏感地區之災害敏感類型、生態敏感類型、資源利用敏感類型以及第二及環境敏感地區之災害敏感類型等的非法業者，並擬定退場清理計畫，向交通委員會提出書面報告，使得動支。獲照案通過。

觀光局說，有成立露營場聯合稽查與協調處理小組，透過「輔導機制建立」、「座談會議」、「協助露營場申請疑義諮詢」、「督導地方推動執行」與地方分工，協助露營申請者取得登記。

觀光局說，另督導地方政府落實露營場相關法令，未來會輔導地方政府成立「地方輔導團」對外受理露營場申請，完成採購程序的包括新北市、桃園市、新竹縣和屏東縣，而由市政府人力協助申請辦理露營申請的是苗栗縣、台中市和南投縣。