消保處抽查7縣市54家加水站 11家衛生管理不合規

不少民眾對自來水之品質存有疑慮，而前往加水站購水做為家庭飲水使用，但加水站供應的水質是否安全衛生，令人疑慮。行政院消保處為保障民眾健康及知的權利，與主管機關衛生福利部食品藥物管理署合作，於國內7個縣市抽查54家加水站，採取54件樣品進行重金屬「砷、鉛、鎘及汞」檢測。結果發現，其中54件重金屬「砷、鉛、鎘及汞」檢測符合規定，11家加水站之衛生管理不符合規定，均已由地方政府衛生局依法查辦並限期改善完畢。

消保處指出，查核54家加水站的衛生管理條件，11家不符合規定。主要違規情形多為資訊文件未張貼或更新，包括無張貼或未更新自主管理紀錄表、無張貼水源供應許可證、無張貼加水站核准證明等。

消保處表示提醒消費者使用加水站應注意下列事項：

(一) 「要煮沸、勿生飲」，飲用前比照自來水須煮沸，以確保飲水安全。

(二) 注意「加水站是否張貼設立許可證明文件及自主衛生管理紀錄表等文件」，且留意文件是否過期未更新，以確保衛生管理資訊完整且正確。