立委揭四成年輕人是金融文盲、逾8000人成詐騙嫌疑人

學生屢成詐騙集團標的，金融研訓院日前指出，台灣有四成年輕人是「金融文盲」，欠缺理財觀念；警政署統計，今年1到10月統計，18至23歲的詐騙嫌疑人共8207人，占所有年齡層比例高達21.7%。立法院今舉行反詐騙教育宣導公聽會，學者建議可運用各大學教學資源，強化學生反詐騙觀念；也有立委建議，現行高中以下金融財務課程仍侷限在經濟學，未深入探討家庭財務管理、資本市場運作，建議教育單位可邀請金融業者提出經驗，或參考美國部分州份經驗，將金融教育推展為高中必修。

立法院教育及文化委員會今天舉行「人工智慧、虛擬貨幣、數位資產、數位人權、金融科技、元宇宙」校園反詐騙與反洗錢教育宣導公聽會。教文會召委鄭正鈐表示，不少虛擬貨幣、元宇宙藉由知名網紅代言，宣傳投資效益與報酬率，導致不少年輕族群將結婚基金、打工零用錢投入高風險領域，盼能藉由公聽會，邀請教育相關單位、專家學者、民間機構共同防患未然。

教育部學務司司長吳林輝表示，行政院今年7月15日通過新世代打擊詐欺策略行動綱領，由內政部主責教育宣導「視詐」、通傳會主責媒體傳播「堵詐」、金管會主責「阻詐」、法務部主責「懲炸」。他表示，身為視詐協辦單位，包含與網紅合作拍攝影片、懶人包等，總共有15部會、30幾隻影片，依不同教育階段別，暑假也發函各校加強宣導，並利用開學友善校園周強化宣導。另還有廣播電台合作，製播5集反詐騙宣導節目，也針對特定內容定期製作懶人包。

民進黨立委林楚茵表示，今年全國1至10月詐騙案件為2萬3927件，去年同期2萬305件，較去年增加17.84%。公聽會除了預防學生被詐騙，另一個隱憂則是學生誤入歧途。她表示，根據警政署今年1到10月統計，18至23歲的詐騙嫌疑人共8207人，占所有年齡層比例高達21.7%，且比去年同期增加19.34%；相較之下，這個年齡層的被害人7442人，較去年增5.85%，竟然比嫌疑犯人數還少。

林楚茵表示，18至23歲正是大學生即將步入社會發展長才的階段，卻可能因為年少不懂事，鑄成一生的錯誤。她也提到，網路世界變化多端，尤其資訊四處流竄，中小學生的媒體識讀教育很重要，學生如何不被騙，甚至不要當共犯，打詐國家隊必須提出相應策略。

民眾黨立委吳欣盈表示，FTX破產各界引以為戒，台灣有30萬人受害，大公司也是受害者但有財務任性跟機制控管，但台灣民眾可能沒有這樣的能力，能承受財務負擔。她建議，金管會與教育部密切合作從高中教育切入，尤其現在台灣金融素養教育僅存在於商管學群，又或是僅侷限在經濟學，對於家庭財務管理、資本市場運作相對少，建議可由金管會協助媒合金融業者，將相關經驗轉為必修課程。

吳欣盈也說，日前金融研訓院指出，台灣有四成年輕人（29歲以下）是「金融文盲」，顯見年輕人缺乏勞退金自提、保險購買、投資選擇的相關知識。她也說，目前美國羅德島、喬治亞、佛羅里達、密西根等15個州已立法將金融教育推展至高中必修，呼籲台灣借鏡相關經驗。

Iwin網路內容防護機構執行秘書劉昱均分享，目前雖未遇到高中以下有聽到或接獲虛擬貨幣的詐騙問題，這類學生卻常會遇到投資詐騙、購物詐騙、視訊裸聊、減肥詐騙。她也說，詐騙者目的有三，有錢騙錢；若沒錢但長相符合大眾審美，就騙照片，進而威脅來騙身；若沒錢又沒外在就騙勞力，比如騙打工，或讓孩子幫忙張貼詐騙訊息，成為犯罪集團的一環，但孩子在過程中，可能並不知情。

劉昱均認為，最好的方式是讓孩子知道各式各樣詐騙腳本；另針對新興科技方式如虛擬貨幣，孩子要建立更多知識；所有詐騙在網路，多數源自於孩子對個資隱私保護的不足；最後，不要讓孩子從錯誤中學習，教育學習重要的是提升教師知能，才能教導孩子。

文化大學財務金融學系副教授王偉權建議，教育主管機關可鼓勵大學聯盟、大學系統的校系，先行試辦開設虛擬通貨的洗錢防制，或虛擬通貨的風險控管，等形成學習風潮後，可以擴展至大學聯盟、大學系統的其他學校，建構金融科技的知識生態圈。另外，相關單位也可引進業界教師輔導制度，強化課程的專業度與實務應用能力。

台北大學國際商務系副教授盧智強則觀察，部分學校將相關議題整合進通識課程，內容卻不夠清晰，由於是非專業類課程，導致效用大打折扣，建議學校透過教育部來盤點做好整合。

政治大學法學院副教授臧正運也提出四項建議，他表示，台灣有很多大學在做相關研究，但學研合作單位沒有太多跟消保團體、政府部門合作的機會；若要理解科技變革，學生需要大量資料、數據可實作；不管正規教育或體制外教育設計，現在太多講述型教育，從全球跨境跨產業領域去做通盤思考；年輕世代被詐騙，是因為年輕世代追求世代正義跟財富，有投資才有學習，沒有被騙經驗就不會學習。他認為，除了宣導不要被騙，學生也要學習如何面對並承擔損失。