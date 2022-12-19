觀光預算近七千萬做什麼？ 立委關注觀光局如何招觀光客

觀光局112年歲出預算「觀光國際事務」預算編列6879萬2000元，立委認為，疫情後國際旅遊已經陸續復甦，我國顯得相對緩慢，且未有完整的招攬國際旅客規畫，立委要求預算凍結10%，三個月內提出書面報告始得動支。

立法院交通委員會今審查交通部觀光局及所屬單位預算、中華郵政預算。立委李昆澤表示，國際觀光旅客2019年疫情前有1186萬人次，今年一到十月有42萬人次，交通部觀光局預估年底有70萬人次國際觀光客， 相較於世界各國國際旅遊逐漸復甦，我國腳步晚了些，觀光局雖然有國際宣傳展，邀請國外業者場勘旅遊路線、獎勵等三大處理原則，但目前看不到整體觀光產業策略，提出的策略看不道吸引國際旅客到台灣觀光的意願。

李昆澤說，不僅只有觀光廣宣招攬國際旅客，這幾年對於國際觀光人才的培育，疫情期間幾乎停頓，人才培育跟不上疫情後的人才需求，在數位整合應用、交通銜接，已與國際有差距，這樣我國旅遊是否可以回到疫情前水準，還要觀察。

立委魯明哲表示，疫情前後這筆錢編列的數量差不多，但是到底要做什麼？疫情前也編這麼多、疫情後也是，現在已經看到明年旅遊會非常快速逐步恢復，疫情前後應該如何分配，旅客心理層面已經不太一樣。

立委洪孟楷表示，疫情期間，觀光旅遊住宿餐飲都位於海嘯第一排，這兩年多、三年過去，觀光局應如何扮演「點燃火種」的火車頭角色，應該要進一步規畫，凍結預算並非讓大家不能做事，而是希望把錢花在刀口上。

飯店業者員額缺口大，有很多員工轉任外送外賣，洪孟楷問，日前交通部長王國材在立法院承諾年底前與勞動部一同媒合，現在觀光產業的人力缺口是否補齊了？

觀光局長張錫聰表示，來台旅客去年僅14萬到谷底，現在開始谷底反彈，今年開放商務客，現在超過原來目標70萬人次，年底預估可達78萬人次；現由原本三大策略調整為六大策略，除了廣宣、拍影片，邀網紅以及推出異業結盟，還會參加國際觀光組織，以及加強相關產業交流，將提出書面報告說明。