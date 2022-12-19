又一波強烈冷空氣周三報到 不到十度低溫一路迎耶誕
周末寒流來襲，各地降溫明顯，今起有回溫趨勢，但局部地區與早晚仍要留意低溫，注意保暖。另一波冷空氣周三報到，預計影響到下周日耶誕節，空曠地區有機會連續幾天出現10度以下低溫。
天氣職人吳聖宇表示，寒流今起有逐漸減弱趨勢，不過今晚到明晨又有一次因輻射冷卻而出現的低溫，中部、北部、東北部以及花東縱谷內空曠地區低溫仍僅10至14度，局部地區還是會掉到10度以下，南部地區低溫14至16度，局部地區有機會降到10至12度。
吳聖宇表示，明天冷空氣更減弱，白天各地溫度再回升，北部、東北部高溫可回升到19至21度，中部及花東地區高溫21至24度，南部高溫24至26度，逐漸擺脫寒冷感覺，但是入夜、清晨仍要留意日夜溫差。
吳聖宇表示，周三白天又有另一波較強冷空氣報到，周三北部、東半部降雨機會提高，不過雨量不大，中南部則不受影響，維持多雲或晴。周三白天溫度開始下降，預估影響到下周日，天氣為乾冷型，空曠地區有機會連續幾天出現10度以下低溫，預期是與寒流等級差不多的冷空氣。要注意保暖、留意身體健康。
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