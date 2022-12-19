疫情「冷」商機 低溫物流靠這產業神助攻

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文／陳羿郿

2021年台灣疫情升溫之際，民眾瘋狂掃貨，居家用品、線上採購生鮮食品塞滿家中的冰箱，大多物資都仰賴網購和物流配送，電子商務購物的暴增為全球供應鏈施加額外壓力，為維持世界運轉的需求，已經加速物流產業的創新。



對台灣物流、冷鏈物流來說彷彿做了一波壓力測試，尤其在低溫食品市場成長及疫苗運輸需求勁揚帶動下，主運低溫食品及醫藥品的冷鏈物流需求規模也大幅成長。2020年全台約8.1萬輛營業貨車中，約9,680輛貨車有載送低溫商品，年成長幅度高達41.9%。佔全台營業貨車數量比例同步攀升至12.0%，年增3.5個百分點。若與2017年相較，有載送低溫商品車輛數更翻漲超過1倍，反映出台灣冷鏈物流市場規模強勁的成長動能。

《網路溫度計》實際走訪捷凱物流，帶大家看到低溫物流產業近兩年的變化，捷凱又以怎麼樣的武器及優勢熬過大疫之年，業績扶搖直上？

捷凱低溫配送為大宗 旺季業績最高成長12.8%

捷凱物流佈局範圍廣泛，服務型態以B2B駐廠、低溫配送「民生食品」為大宗，配送末端包含大型物流中心、經銷代送體系、大型實場、超市、部分電商、餐飲門市等，全台各點都可看到捷凱物流車穿梭的身影。

針對近兩年物流產業的變化，捷凱物流老闆梁昭仁表示，自2021年五月起三級警戒，在人數控管、禁止内用等限制下，通路人潮流動明顯變少，捷凱服務的客戶中，確實有部分餐飲通路業績受到影響；但因主要仍以配送民生食品為主，在外食人口變少、自行採購回家烹飪的人口增加，亦使業績跟著成長。



捷凱近兩年業績總成長幅度約9%至16%，以低溫配送旺季5-8月統計，2021年分别成長9.2、15.5、9.3、12.8%。2022年雖已降為二級，但業績也沒有下滑現象。梁昭仁坦言，「這個有點超乎我們的預期，因為一般來說，平均成長不會超過2%」。

另外，在疫情期間，捷凱物流的跑車頻率和裝載率也呈現上升趨勢，梁昭仁指出，雖然跑車頻率僅小幅成長20%，但最能代表物流經濟效益的「裝載率」明顯提升，「客戶貨叫得多、配送量就多，以前可能裝300多才數就出車，現在可能可以裝到400多才甚至是滿車的狀態，我們的效益就會跟著提高」。



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因應爆量訂單 對車輛高要求 定期汰舊換新



為了因應疫情期間爆量訂單以及進入5月旺季前，捷凱對車輛有著高要求，會規劃車輛汰舊換新，並持續採購ISUZU商用車新車款，梁昭仁說，「ISUZU車輛的硬體設備不需要多加顧慮，去年新採購車輛均有如期交車，剛好趕上配送成長需求」。

事實上，捷凱並非大幅增加新車數量，而是選擇拉高商用車的規格，「以往進行區域配送選用6.5噸車型，現今改用9.5噸車，或是先前11噸車型提升成18.5噸或26噸車型來為客戶服務」。

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捷凱24小時不間斷出車 ISUZU「省油、維護成本低」獲好評



與B2C電商配送、宅配不同的是，捷凱物流是24小時都會出車，因為它們必須在店家開門營業前就將貨物送達指定地點，所以從末端需求往前推算才是送貨員上工的時間。舉例來說，若早餐店需要早上5點收到食材，那麼捷凱送貨員就需要提早到凌晨12點開始進行包貨、理貨等前置作業再出車送貨，視每家客戶的需求和路程，而有不同的送貨路線及人員安排。電商配送、宅配則通常是在白天至傍晚時間作業，因為顧客不太可能凌晨收貨。

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而面對低溫物流市場強勁的成長動能，梁昭仁也提到，捷凱物流策略即是「提高裝載率來降低配送成本」這也是他選擇拉高商用車規格的主因。此外，「只要是長途配送捷凱都選用ISUZU的車，因為ISUZU的車更省油、維護成本也較低」梁昭仁指出，物流業者與客戶協調計價的機制普遍是以油費做計算。若以同期商用車做比較，ISUZU的車可省下15%到25%的油耗，也是為自家和客戶降低配送成本。



不僅如此，在車輛維修保養方面，每0.8-1.35公里之間，ISUZU平均成本約落在1元；他牌則是約在1-1.4元之間，梁昭仁強調，「相比之下ISUZU商用車對於節省成本有相當正面的助益」。

安全、好開、省油的車不僅能大大減輕司機工作時的壓力，也能為物流業者省錢，在不斷擴張的低溫配送市場成為最佳「戰略夥伴」，這也是捷凱會選擇ISUZU的重點之一。

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