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有票快搶！高鐵春節加開442班次列車 12月21日凌晨開賣
台灣高鐵公司為服務旅客春節返鄉團圓及年節連續假期出遊需求，1月18日（三）至1月30日（一）疏運期間，加開442班次列車（南下186班、北上256班），總計13天提供2257班次列車的旅運服務。
高鐵表示，旅客可自12月21日（三）凌晨零時起，透過T Express行動購票App（內含智慧語音訂票功能）、高鐵合作之便利商店、網路訂票系統、各車站售票窗口及自動售票機，一次預購春節疏運期間所需的車票。
台灣高鐵公司說，春節疏運期間購票及乘車人潮眾多，敬請旅客預先購票。同時，為配合1月7日（六）及2月4日（六）調整為補上班日，台灣高鐵為服務通勤需求，1月7日增開3班次北上列車，將併同春節疏運自12月21日（三）開放購票；另2月4日（六）增開之3班次北上列車，則配合預售時程於1月6日（五）開放購票，歡迎旅客多加利用。
台灣高鐵春節疏運期間，持定期票或回數票旅客，1月20日至1月29日國定假日期間，除維持開放搭乘自由座外，並將免費展延10天效期，即優惠效期含春節國定假日期間者，將自1月30日（含）或原效期截止日起展延效期。
高鐵說，例如，原定期票效期為1月3日至2月1日，經展延後，優惠效期延長至2月11日。此外，疏運期間適用「早鳥優惠」、「大學生優惠」、「標準車廂對號座卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，旅客可透過高鐵企業網站首頁查詢「購票資訊→購票優惠」，了解台灣高鐵各項最新優惠內容。
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