迎接兔年「錢兔似錦」！辦年貨到新東陽 應有盡有！

呼應兔年的兔瓷器，鑲有施華洛世奇水鑽、藝術錢幣、真金貼花，加上國寶級工藝，值得收藏。 圖／新東陽提供

元月即將邁入農曆新年，今年春節禮盒依然熱鬧，辦年貨選年菜，不必人擠人，年貨採買到新東陽就可一次購齊！

新東陽備有數十款鹹甜糕點、各類肉品、烏魚子、香菇等禮品選項，可依照個人預算與送禮對象自組搭配。除了準備過年禮盒，圍爐年菜也有多款選擇，葷、素都能給出滿桌澎湃的佳餚，還有象徵財富元寶的水餃，以及代表長長久久的香腸等，此外，新東陽蘿蔔糕也添加了明星元素「微藻」，淡淡的鮮甜味提升整體口感，素食族也能更健康安心享用。

還有數十款送禮選品，價位從百餘元起、可依照需求自由組配，像是受歡迎的雪花餅、娃娃酥、牛軋餅、精選澳洲夏威夷豆等，都適合年節端上桌「呷甜甜過好年」。

新東陽年節糖餅選項多，可自由組配，圖為充滿過節風味的寸棗。 圖／新東陽提供

新東陽烏魚子有品牌保證，加上炭烤好風味，年節享用最適宜。 圖／新東陽提供

明星商品活力生香腸，共有四種口味：原味/蒜味與三星蔥/飛魚卵，主打無添加亞硝酸鹽跟防腐劑，並採用台灣本地認證合格豬肉，還有取得100%無添加潔淨標章，並以最佳肥瘦黃金比例，打造完美口感。年節最夯的「新東陽烏魚子」極品頂級食材，過年送禮必備、「新東陽台灣香菇禮盒」是新東陽小農友善契作計畫產品，藉由公平交易的契約合作，保障農民生計，希望大家一起支持台灣在地小農，送禮大方且應景實用，也是最佳選禮。

而2023兔年當道，各種造型兔躍上舞台，其中，又以新東陽的「錢兔似錦」寓意最為深遠，兔瓷器鑲有施華洛世奇水鑽、藝術錢幣、真金貼花，加上國寶級工藝，收藏、送禮皆相宜。

兔年到，「錢兔似錦」優雅報到。 圖／新東陽提供

東陽最新創意「錢兔似錦」瓷器禮盒，設計師以簡約線條勾勒出葫蘆狀造型，象徵福祿；兔兒仰頭望月、長耳突出，意喻「出頭天」；身上裝飾古錢幣花朵，象徵發財；鑲嵌晶亮水鑽，代表穩賺；尾巴做一圓團樣，意謂萬事圓滿。不僅雪白通透、可愛討喜，從頭到尾巴也各有吉慶寓意。禮盒名稱「錢兔似錦」，象徵著「前途似錦」，期盼好運與財源環繞，讓新的一年輝煌燦爛，財源滾滾來。

新東陽「錢兔似錦」高雅大方，送禮收藏皆相宜。 圖／新東陽提供

「錢兔似錦」不僅適宜收藏，「內裝」也很有料。納入創新味蕾體驗的「烏金XO黑豬肉乾」，新東陽選用細嫩少筋的豬後腿肉，剔皮、去筋膜後，取其整塊瘦腿肉，以野生烏魚子特製而成的烏金XO醬搭配獨家秘製醬汁低溫醃漬，再高溫烘烤入味，XO醬也讓豬肉乾變得更加鮮美、肉質綿軟細膩、鬆軟易嚼，品後唇齒留香，回味無窮，頂級奢華的口感與國寶級瓷兔設計更是相得益彰。

春節即將到來，新東陽備有多樣禮盒及圍爐美食，各種價位選擇，辦年貨可以一次滿足。 圖／新東陽提供

此外，若想送禮大方、收禮滿意，新東陽以「辦年貨」概念而生的「豐禮籃」，自然是首選。禮籃造型典雅，呼應環保議題，還可轉化為多種功能運用，禮盒內有米香杏仁瓦片、黑豬肉鬆罐、普羅旺斯佐黑豬肉乾、松露黑豬肉乾、新東陽綜合纖果罐裝、貴妃金桔等，澎湃年貨一次出手，美味實用又有面子。

馬上領優惠券輕鬆辦年貨

禮籃內中西滋味併陳，且各有美好寓意。 圖／新東陽提供