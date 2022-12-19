不只保暖！天冷蓋「這重量」厚毯子讓你睡更好 降低6成焦慮產生擁抱感

寒流來襲，天冷氣溫急降，厚毯子不只禦寒保暖，還能改善睡眠品質。有醫師指出，選擇一條「訂在你體重的10%左右」的厚毯子蓋在身上，接觸到人體肌膚表面，會產生宛如被「擁抱」的感覺，讓人在躺下時產生安定感，進而安心入睡。

胸腔暨重症專科醫師黃軒分享國外多則睡眠研究，其中，美國University of Massachusetts研究人員發現：一、厚毯子可以降低33%皮膚電活動的刺激；二、厚毯子能降低63%的焦慮；三、有78%的厚毯子使用者達到心情穩定效果。不過，美國的Denver大學研究團隊分析發現，厚毯子的確可以降低焦慮，但目前沒有正確答案指出可以降低失眠問題。

接著，黃軒引用瑞典卡羅林斯卡醫科大學醫院今年10月的研究，提到針對120名精神障礙患者進行試驗，結果發現使用厚毯子，確實可以改善他們的睡眠品質，減少失眠傾向。

另外，研究團隊還招募了26名年齡20多歲的男性和女性，他們之中有一部分的人沒有睡眠障礙，有一部分的人有使用過厚毯子（相當於12.4%體重的毯子）的經驗。研究小組在晚間22時至23時就寢時間，透過每20分鐘採集他們的唾液，並測量褪黑激素濃度，結果發現和使用輕毯子（相當於2.4%體重的毯子）的人比較，「使用厚毯子的人，其褪黑激素濃度平均，增加了約32%」。之所以會有如此效果，是因為厚毯子會讓人類產生宛如被「擁抱」的感覺和安定感受，使人可以躺在床上安心入睡，讓黃軒直呼「人，是多麼渴望『擁抱』的呀！」

不過，黃軒叮嚀大家「厚毯子，不是愈厚愈好」，科學家對厚毯子的定義，「大部分訂在你體重的10%左右」，否則搞到在半夜頻頻起床擦汗，反而導致睡眠品質更差。另外，老人、小孩、慢性病患和有心肺功能障礙的人，使用厚毯子之前，最好先徵詢醫師建議。至於睡眠品質沒有問題的民眾，大可省錢不用。