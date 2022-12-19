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不是垃圾長樹上！農民撿廢寶特瓶護水果 免松鼠啃有奇效

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
紅瓦厝農場果園遭果實蠅侵襲，農民徐福昌撿廢寶特瓶實驗保護水果效果佳。記者周宗禎／攝影
紅瓦厝農場果園遭果實蠅侵襲，農民徐福昌撿廢寶特瓶實驗保護水果效果佳。記者周宗禎／攝影

台南市歸仁區紅瓦厝農場種植的水果遭東方果實蠅侵襲、倖存的果實成熟又被許多松鼠光顧。農場主人徐福昌因為不想殺生、原本對松鼠幾乎束手無策，有一次在路上撿了幾個被丟棄的寶特瓶、突然靈機一動，實驗用寶特瓶套住還在生長的果實，水果幾乎都長得頭好壯壯、沒有再遭松鼠毒手。

徐福昌說，寶特瓶防範果實蠅、尤其是松鼠的效果很好，還能回收廢棄空瓶子再利用、又省下套袋的經費，是「一兼二顧摸蛤兼洗褲」，有興趣的農民也可以嘗試看看。

紅瓦厝農場與州州樹林近年赤腹松鼠數量增多，很少天敵、族群已成長達到爲害周遭的水果程度。徐福昌表示，香蕉、鳳梨、芒果荔枝、芒果、芭樂、棗子、樹的種子、百香果都逃不過松鼠啃咬，只要咬破表皮、水果就沒賣相，影響農民收成，很多人就會想辦法殺害松鼠。

徐福昌舉例園內種的滿天星百香果，一開始結果即被松鼠啃咬掉落，過去果實即使有包塑膠袋、網子還是都被咬破，效果不佳。他想這樣下去也不是辦法，發現空寶特瓶常被人隨手丟棄處處可見、不必花錢買又比網、袋堅固，實驗包了近百顆果實，發現效果奇佳、百香果600毫升的礦泉水瓶較合用。

他說，一般寶特瓶只能適用用體積較小的水果，只要將瓶身剪開後將水果放入，也可以防東方果實蠅產卵管插入果實中產卵。

紅瓦厝農場果園遭松鼠侵襲，農民徐福昌撿廢寶特瓶實驗保護水果效果佳。記者周宗禎／攝影
紅瓦厝農場果園遭松鼠侵襲，農民徐福昌撿廢寶特瓶實驗保護水果效果佳。記者周宗禎／攝影
紅瓦厝農場果園遭果實蠅侵襲，農民徐福昌撿廢寶特瓶實驗保護水果效果佳。記者周宗禎／攝影
紅瓦厝農場果園遭果實蠅侵襲，農民徐福昌撿廢寶特瓶實驗保護水果效果佳。記者周宗禎／攝影
紅瓦厝農場果園遭果實蠅侵襲，農民徐福昌撿廢寶特瓶實驗保護水果效果佳。記者周宗禎／攝影
紅瓦厝農場果園遭果實蠅侵襲，農民徐福昌撿廢寶特瓶實驗保護水果效果佳。記者周宗禎／攝影
紅瓦厝農場果園遭果實蠅侵襲，農民徐福昌撿廢寶特瓶實驗保護水果效果佳。記者周宗禎／攝影
紅瓦厝農場果園遭果實蠅侵襲，農民徐福昌撿廢寶特瓶實驗保護水果效果佳。記者周宗禎／攝影
紅瓦厝農場果園遭果實蠅侵襲，叮咬水果果皮破洞。記者周宗禎／攝影
紅瓦厝農場果園遭果實蠅侵襲，叮咬水果果皮破洞。記者周宗禎／攝影

農民 芒果 荔枝

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