不是垃圾長樹上！農民撿廢寶特瓶護水果 免松鼠啃有奇效

台南市歸仁區紅瓦厝農場種植的水果遭東方果實蠅侵襲、倖存的果實成熟又被許多松鼠光顧。農場主人徐福昌因為不想殺生、原本對松鼠幾乎束手無策，有一次在路上撿了幾個被丟棄的寶特瓶、突然靈機一動，實驗用寶特瓶套住還在生長的果實，水果幾乎都長得頭好壯壯、沒有再遭松鼠毒手。

徐福昌說，寶特瓶防範果實蠅、尤其是松鼠的效果很好，還能回收廢棄空瓶子再利用、又省下套袋的經費，是「一兼二顧摸蛤兼洗褲」，有興趣的農民也可以嘗試看看。

紅瓦厝農場與州州樹林近年赤腹松鼠數量增多，很少天敵、族群已成長達到爲害周遭的水果程度。徐福昌表示，香蕉、鳳梨、芒果、荔枝、芒果、芭樂、棗子、樹的種子、百香果都逃不過松鼠啃咬，只要咬破表皮、水果就沒賣相，影響農民收成，很多人就會想辦法殺害松鼠。

徐福昌舉例園內種的滿天星百香果，一開始結果即被松鼠啃咬掉落，過去果實即使有包塑膠袋、網子還是都被咬破，效果不佳。他想這樣下去也不是辦法，發現空寶特瓶常被人隨手丟棄處處可見、不必花錢買又比網、袋堅固，實驗包了近百顆果實，發現效果奇佳、百香果600毫升的礦泉水瓶較合用。