寒流發威全台凍未條！中醫揭「3大NG保暖法」：小心冷上加冷

寒流來襲，氣溫驟降，根據中央氣象局截至今晨4時53分的資訊顯示，台灣本島各縣市平地最低氣溫，前3依序為：新竹（峨眉鄉）4.0度，苗栗（西湖鄉）4.5度，台中（外埔區）6.0度。有中醫師提醒，冬天務必注意「3大NG保暖行為」，以免讓身體冷上加冷。

中醫師余雅雯在臉書粉專「上璽中醫余雅雯中醫師」發文指出，寒流期間民眾有些NG的保暖方法，非但無法禦寒，反而會導致身體更冷、有著涼的風險，第一個就是喝酒、咖啡暖身。余雅雯說，喝酒會讓血液離開身體器官流向四肢末梢，「讓核心體溫下降，造成低體溫」；而喝咖啡會刺激交感神經系統，導致血管收縮、血流變少，使得離心臟最遠的四肢體溫降低，讓人更容易感覺手腳冰冷。

余雅雯說，第二個NG保暖行為就是錯誤穿著發熱衣，例如在發熱衣裡再穿一件衣服或穿太寬鬆的衣服，會導致水氣留在人體皮膚上，失去發熱保暖效果。另外，有人會選擇運動時穿著發熱衣，以為可以保暖，但其實發熱衣的特殊纖維會讓汗水無法排出，使人覺得更冷。

余雅雯強調第三個NG保暖法、也是民眾需要非常注意的，就是單獨泡湯或泡澡。余雅雯提醒，有心臟血管疾病的人，絕對不宜單獨泡湯，因為冷熱溫差易導致血管急速舒張、收縮，進而引發心肌梗塞或缺血性中風。同時，她也建議民眾不要空腹泡湯，因為這個狀態下血壓較低，最好是飯後先休息2小時，且泡湯水溫控制在攝氏40度以下比較安全。最後，泡完澡要趕快穿上衣服，不要讓身體吹到風並多多補充水分。

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