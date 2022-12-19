冷吱吱！今晨最低溫4度 吳德榮：周三冷空氣再冷到周日

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今(19日)晨冷空氣略減弱、「強輻射冷卻作用」加持，最低氣溫略往南調至竹苗、台中，並創此波「寒流」的最低溫。

吳德榮表示，截至4：53本島各縣市平地最低氣溫，前3依序為：新竹(峨眉鄉)4.0度，苗栗(西湖鄉)4.5度，台中(外埔區)6.0度；其他地區平地最低氣溫：北部(新北深坑區)7.3度，南部(台南鹽水區)8.0度，東部(花蓮壽豐鄉)6.6度。(再降請自行更新)。今晨陸地晴朗，胞狀雲形成的「雲街」侷限北部、東北部海面；已移至東南部海面的則轉變為層狀雲。「雲街」含水量少無回波，層狀雲則伴隨弱回波。

他表示，今、明(19、20日)兩天冷空氣逐日減弱，天氣持續晴朗穩定。今日白天起氣溫漸回升，在陽光下舒適，晚偏冷，各地區平地氣溫：北部10至19度，中部10至22度，南部11至23度，東部10至20度。明日氣溫績回升，白天陽光下溫暖舒適、早晚微冷，日夜溫差大。

吳德榮說，周三至下周日(21至25日)另一波屬性偏乾的冷空氣逐漸南下。強度雖不如上波，白天各地在陽光下或不覺冷，但因入夜有「強輻射冷卻作用」加持，氣溫降得又快又急，清晨部分平地最低氣溫常降至10度以下，早晚仍應特別注意保暖、防寒。由於冷空氣屬性偏乾，除了周三上半天北台灣偶有局部少量降雨的機率，各地持續至下周日，皆為晴朗穩定的天氣。

他說，台北氣象站逐日清晨的最低氣溫，周四有接近「強烈大陸冷氣團」、周五至下周日則有觸及「寒流」定義的機率，但模擬有「不確定性」，應持續觀察模式的微調。

中央氣象局清晨也發布低溫特報，台天低溫區域「橙色燈號(非常寒冷)」包括桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、宜蘭縣、花蓮縣有6度以下氣溫發生的機率；新北市、基隆市、臺北市、新竹市、台東縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

另「黃色燈號(寒冷)」包括嘉義市、高雄市、屏東縣有10度以下氣溫發生的機率。