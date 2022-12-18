想到上班就煩悶...OL重度憂鬱欲輕生 醫：急性緩解有新招

豬隊友扯後腿、穿小鞋，長官是非不分，28歲陳小姐遭受職場霸凌後，情緒低落，每天早上起床，一想到上班，就開始憂鬱，走進辦公室、會議室，幾度出現恐慌症，喘不過氣來，萌生自殺意念，就醫確診為重度憂鬱症。

三軍總醫院北投分院精神科主治醫師陳泰宇表示，全台灣受到憂鬱情緒衝擊者超過150萬人，其中僅2成會尋求專業協助。治療不足，加上許多病友即使治療，也常出現中斷或不規律用藥的情況，以致病況惡化，甚至增加自殘風險。

國內研究顯示，近一成自殺死亡者生前罹患精神疾病，其中八成七達到重度憂鬱症。三分之二憂鬱症病友有過自殺意念一成五死於自殺。陳泰宇說，「重度憂鬱症是導致自殺的成因之一。」

陳泰宇指出，協助有自殺意念的重度憂鬱症患者時，住院密切觀察、調藥是最好的安排，也能減輕家屬的心理負擔，但這也需要病人的配合。如缺乏病識感、不願住院，依照現行精神衛生法規，可能難以達到脫離現實的嚴重精神病人要件來申請強制住院。

但由於高度風險的自傷自殺危機，專科醫師仍可嘗試申請強制住院，並在法規賦予的五天緊急安置期間內，和病人建立足夠信任、給予治療緩解急性症狀並說服病人自願住院。強制住院審查委員會若否決申請，申請醫師和所在醫院便需要立刻讓病人辦理出院。

重度憂鬱症急性期治療不能等，及早發現警訊是首要之務。陳泰宇提醒，家人親友如果發現個案吃不好、睡不好，生活停擺，且有自我傷害之虞，常說著「想死」、「死掉可能還輕鬆一些」等負面話語，就應提高警覺，積極陪同就醫。

陳泰宇指出，在高風險的急性期間，通常建議患者住院二至四個星期，接受藥物調整，以及心理諮商。但有些重度憂鬱症病友對抗鬱藥物治療效果反應不理想，或出現急性自殺想法或行為，所幸這幾年陸續有電療和鼻噴式快速抗鬱藥物等引進台灣，這兩項突破性治療均可緩解急性期症狀，降低自殘意念。

以鼻噴式快速抗鬱藥物為例，每周使用兩次，兩周後就可看到治療效果，與傳統藥物相較，安全性高，且大幅縮短藥物作用時間約一半，更適合作為急性期治療選擇之一，以避免自殺的憾事發生。不過，實際治療仍須經醫師綜合評估後決定。

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